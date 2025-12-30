© Nigeria : Accident mortel d'Anthony Joshua, l'identité des victimes connue

Au Nigeria, le boxeur anglais Anthony Joshua, victime d’un grave accident de la route ce lundi 29 décembre 2025 serait resté inconscient pendant 10 minutes dans le véhicule. Les deux victimes de l’accident sont des proches du boxeur.

Nigeria : Anthony Joshua perd deux proches dans l’accident mortel

Alors que des heures passent, de nouveaux éléments s’ajoutent pour tenter de comprendre ce qu’il s’est passé ce lundi au Nigeria lors d’un accident de la route mortel qui a coûté la vie à deux hommes faisant partie du staff d’Anthony Joshua. Il s’agit en effet de Kevin Latz Ayodele, coach sportif personnel du boxeur, et Sina Ghami, également préparateur physique et présent dans la team « AJ » lors du récent combat face à Jake Paul. Présent à bord du véhicule avant que celui-ci ne rentre en collision avec un camion situé sur le côté de la route du grand axe reliant Lagos à Ibadan, Joshua n’a souffert « d’aucune blessure sérieuse » selon les autorités locales, avant son transport à l’hôpital.

Toutefois, le Daily Mail et la BBC ont apporté de nouvelles précisions. Anthony Joshua serait resté inconscient pendant 10 minutes après l’accident avant d’être aidé par des témoins à reprendre conscience. Quelques heures après le drame, le président nigérian en personne, Bola Ahmed Tinubu, s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour apporter son soutien aux proches des défunts ainsi qu’à Anthony Joshua. « J’ai parlé à AJ pour lui présenter personnellement mes condoléances suite au décès de ses deux proches collaborateurs. Je lui ai souhaité un prompt rétablissement et j’ai prié avec lui. J’ai également parlé avec sa mère et j’ai prié pour elle. Elle a été très touchée par cet appel. Le gouverneur Dapo Abiodun, qui était à l’hôpital avec eux, m’a assuré qu’il ferait tout son possible pour que AJ reçoive les meilleurs soins. », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.