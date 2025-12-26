Nigeria : Les 315 élèves enlevés en novembre retrouvent leurs familles

Au Nigeria, tous les élèves enlevés les 17 et 21 novembre 2025 dans une école catholique du centre-nord, ont été retrouvé sains et saufs. L’annonce est venue de l’Association Chrétienne du Nigeria (CAN), ce jeudi 25 décembre 2025.



Nigeria : Les 315 élèves enlevés sains et saufs

Ce jeudi 25 décembre 2025, un diocèse catholique du centre-nord du Nigeria a annoncé que tous les élèves et les enseignants enlevés par des hommes armés en novembre dernier avaient été retrouvés et étaient désormais avec leurs familles. En Novembre dernier, l’Association chrétienne du Nigeria (CAN) avait déclaré que 315 élèves et membres du personnel avaient été enlevés au pensionnat mixte Sainte-Marie de Papiri, dans l’État du Niger.

Une cinquantaine de personnes se sont échappées immédiatement après les enlèvements et, le 7 décembre, le gouvernement a obtenu la libération d’une centaine d’autres. Le 21 décembre, le gouvernement nigérian a fait état de la libération de 130 élèves supplémentaires. Les différences entre les chiffres fournis par la CAN, les autorités scolaires ainsi que par les membres du personnel récupérés ont suscité la controverse. Pour compliquer le tout, le président Donald Trump a dénoncé des massacres de chrétiens, qualifiés de « génocide », et menacé d’une intervention militaire.

Nigeria: tous les élèves et enseignants enlevés en novembre retrouvés sains et saufshttps://t.co/WhmRCVSRTq pic.twitter.com/4FMXBoa6U2 — BFM (@BFMTV) December 25, 2025

« Immédiatement après l’incident, un comptage a été effectué et trois cent quinze personnes ont été initialement portées disparues », a dit Bulus Dauwa Yohanna, l’évêque de Kontagora, dans un communiqué. « Le dimanche 23 novembre 2025, il a été confirmé que cinquante des personnes initialement portées disparues s’étaient échappées et avaient retrouvé leurs parents, ramenant ainsi le nombre des personnes toujours portées disparues à deux cent soixante-cinq », a-t-il ajouté.Il a expliqué que certains élèves s’étaient réfugiés dans les buissons avoisinants et n’étaient pas revenus à l’école avant un premier comptage, tandis que certains parents n’avaient pas présenté leurs enfants pour vérification.