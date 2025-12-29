© Nigeria : Anthony Joshua impliqué dans un accident mortel

Au Nigeria, le boxeur britannique Anthony Joshua a été impliqué dans un grave accident de la route ce lundi 29 décembre 2025. La star des poids lourd ne souffrirait que de blessures légères mais deux personnes auraient perdu la vie dans ce crash.

Nigeria : Anthony Joshua échappe au pire

Selon les informations du Daily Post, Anthony Joshua, grande star de la boxe a été impliquée dans un grave accident de la route lundi au Nigeria. Si le Britannique s’en sort avec des blessures légères, le crash a fait deux morts, rapporte le média nigérian.

Le drame s’est produit vers 11h sur une autoroute très dense en trafic à Makun, entre Ibadan et Lagos. Le véhicule dans lequel se trouvait Anthony Joshua serait entré en collision avec un camion qui était resté stationné sur la route. Selon un témoin, le boxeur se trouvait à l’arrière derrière le chauffeur de la Jeep. Quatre personnes étaient dans le véhicule.

BREAKING NEWS: Boxing champion Anthony Joshua has survived a deadly car crash in Nigeria that killed two people. He was a passenger in a Lexus when it reportedly smashed into a truck. This is him being carried out of his vehicle, clearly in agony. But he is said to be OK. pic.twitter.com/Ppm2EHj8mn — Piers Morgan (@piersmorgan) December 29, 2025

Les premières images relayés sur les réseaux sociaux montrent le boxeur, torse nu, choqué dans sa voiture et au milieu des débris. Selon des sources policières relayées par le Daily Mail, Anthony Joshua a été transporté à l’hôpital après avoir été pris en charge par des secouristes sur place. Joshua va bien, rapporte la BBC. Le boxeur comme l’année dernière, passait quelques jours de repos au Nigeria après son combat remporté le 19 décembre face à Jake Paul.