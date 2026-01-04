© Nigeria : accident mortel, Anthony Joshua brise enfin le silence

Des jours après l’accident mortel dans lequel il était impliqué au Nigeria, l’ancien champion du monde des poids lourds Anthony Joshua, a partagé ses deux premières photos sur ses réseaux sociaux ce dimanche 4 janvier 2026. Une première réaction du boxeur britannique depuis son accident de la route.

Anthony Joshua pleure ses deux amis en famille

Vendredi dernier, Anthony Joshua est rentré en Grande-Bretagne suite à la mort de deux de ses amis au Nigeria dans un accident de la route. Il s’agit de Latif Ayodele et Sina Ghami. Ce dimanche, l’ancien champion du monde des poids lourds a publié deux photos, dont une où il est assis aux côtés de sa mère et de trois autres femmes, l’une d’elles tenant une photo de Ghami. Anthony Joshua a accompagné cette publication de la légende : « Le gardien de mes frères. »

Les obsèques des deux victimes, par ailleurs coaches impliqués dans la préparation physique de la star britannique, sont programmées pour ce dimanche dans une mosquée de Londres. C’est du moins ce que rapportent plusieurs médias anglais. Pour rappel, l’accident est survenu lundi dernier sur une autoroute très fréquentée reliant Lagos, la capitale économique, à Ibadan, une localité du sud-ouest du Nigeria.

My Brothers Keeper ❤️🪖❤️ pic.twitter.com/V604vAJtcw — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) January 4, 2026

Anthony Joshua était en vacances dans le pays natal de ses parents, lorsque la voiture dans laquelle il se trouvait a heurté, après l’éclatement d’un pneu, un camion à l’arrêt. Adeniyi Mobolaji Kayode, le conducteur du véhicule qui roulait à une vitesse trop importante selon les premières investigations, a été inculpé et comparaîtra devant un tribunal le 20 janvier.