« Conseil de paix » : un pays africain rejoint déjà Donald Trump

Ce lundi 19 janvier 2025, le roi du Maroc, Mohammed VI, a accepté l’invitation du président américain, Donald Trump de rejoindre son « Conseil de la paix » en tant que « membre fondateur ». C’est du moins ce qu’a annoncé le 19 janvier 2026 la diplomatie marocaine.
« Conseil de paix » : Le Maroc rejoint Donald Trump en tant que membre fondateur
Ce lundi, le ministère des Affaires étrangères du Maroc a annoncé que le Roi Mohammed VI a accepté de rejoindre le « Conseil de paix » lancé par le président américain Donald Trump. Le Royaume qui a récemment organiser la CAN 2025 va ainsi rejoindre la nouvelle instance interétatique imaginée par le président des États-Unis, en tant que « membre fondateur ».
Il faut noter que c’est le premier pays sur le continent africain à rejoindre le « Conseil de paix ». En effet, l’Égypte, le second pays invité, a indiqué vouloir étudier « sous tous les angles » la proposition américaine avant de se prononcer. D’après la diplomatie marocaine, le Conseil de Paix vise à « contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient et adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde ».
Le Maroc a toujours vu d’un bon œil le retour au pouvoir de Donald Trump du côté des Etats-Unis. Le président américain a reconnu dès 2020 la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, dossier prioritaire de la diplomatie marocaine, en échange de la signature des accords d’Abraham, qui actent la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. En ratifiant la Charte constitutive de ce Conseil, Mohammed VI souhaite donc envoyer des signaux positifs à l’administration américaine et faire entendre sa voix dans le dossier sensible du Sahara occidental.
Ces dernières heures, plusieurs pensent que Donald Trump souhaite créer une nouvelle organisation à même de se substituer à l’ONU.