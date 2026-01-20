« Conseil de paix » : un pays africain rejoint déjà Donald Trump

Ce lundi 19 janvier 2025, le roi du Maroc, Mohammed VI, a accepté l’invitation du président américain, Donald Trump de rejoindre son « Conseil de la paix » en tant que « membre fondateur ». C’est du moins ce qu’a annoncé le 19 janvier 2026 la diplomatie marocaine.

Le Maroc a toujours vu d’un bon œil le retour au pouvoir de Donald Trump du côté des Etats-Unis. Le président américain a reconnu dès 2020 la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, dossier prioritaire de la diplomatie marocaine, en échange de la signature des accords d’Abraham, qui actent la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. En ratifiant la Charte constitutive de ce Conseil, Mohammed VI souhaite donc envoyer des signaux positifs à l’administration américaine et faire entendre sa voix dans le dossier sensible du Sahara occidental.

Ces dernières heures, plusieurs pensent que Donald Trump souhaite créer une nouvelle organisation à même de se substituer à l’ONU.