Après leur échange, Donald Trump laudate Delcy Rodriguez

Le Président américain Donald Trump vient de surprendre le monde suite à son échange avec Delcy Rodriguez, la nouvelle présidente vénézuélienne après la chute de Nicolás Maduro.

Donald Trump va bien travailler avec la « formidable » Delcy Rodriguez

Il y a une dizaine de jours, les États-Unis bombardaient le Vénézuéla avant d’arrêter le président Maduro, déporté vers New York. Si les premières impressions étaient celles d’un Donald Trump désireux de changer le président de ce pays d’Amérique du Sud, Delcy Rodriguez, vice-présidente, l’avait pris de vitesse en se faisant investir.

Aujourd’hui, c’est cette dame qui gouverne le Vénézuéla et tout indique que le Président américain s’est vite accommodé de la nouvelle tête de l’ex-régime. Il s’est entretenu avec Delcy Rodriguez, qu’il présente comme une personne « formidable ».

« Nous avons eu une excellente conversation aujourd’hui, et c’est une personne formidable. De plus, nous allons très bien collaborer avec elle », dit-il, avant d’affirmer que le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, « est en contact avec elle ».

Alors qu’il devient encore le Président Nicolás Maduro, enlevé par les forces armées de son pays, Donald Trump ajoute : « Je me suis entretenu avec elle ce matin. Nous avons eu une longue conversation téléphonique. Nous avons abordé de nombreux sujets, et je pense que nos relations avec le Venezuela sont excellentes ».

Pourquoi Trump change d’avis

Le revirement de position de Donald Trump s’explique en partie par son refus de perdre la main sur le Vénézuéla. Après la chute de Nicolas Maduro, la vice-présidente Delcy Rodriguez, qui lui a succédé, s’est aussitôt rapprochée de Moscou et Pékin.

Le chef de l’État américain s’est donc dépêché, après avoir constaté que l’opposant Gonzalez Urrutia n’avait aucune chance d’être imposé aux Vénézuéliens, de prendre langue avec Delcy, avec qui il a entamé des négociations.