Etats-Unis – Venezuela : l’AES sort de son silence

L’AES a réagi à l’intervention militaires des Etats-Unis au Venezuala ayant conduit à l’arrestation de Nicolas Maduro. Ce jeudi 8 janvier 2025, Ibrahim Traoré a donné la position de l’organisation sur ce sujet qui suscite débat sur le plan international. L’organisation sahélienne a invité le Conseil de sécurité de l’ONU à prendre ses responsabilités face à la gravité des faits.

Venezuela : l’AES condamne l’intervention militaire des Etats-Unis

L’AES ne reste pas indifférente à la situation critique survenue au Venezuela suite à l’intervention militaire des Etats-Unis. Cette intervention qui a conduit à l’arrestation du désormais ex-président vénézuélien Nicolas Maduro est fermement condamné par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La réaction de ces trois pays, proches de la Russie, était fortement attendue. Pour les trois pays de l’AES, l’acte des Etats-Unis est une « ingérence inacceptable dans les affaires intérieures d’un Etats souverain et constitue un acte d’agression ».

Dans le communiqué publié au nom de la Confédération de l’AES, Ibrahim Traoré qualifie « d’enlèvement illégal « l’arrestation de Nicolas Maduro par l’armée américaine. « La Confédération AES, attachée à la défense de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance, condamne fermement cet acte grave et le contraire au droit international, notamment aux principes fondamentaux consacrés par la Charte des Nations Unies », peut-on lire dans le message.

La Confédération AES dénonce le recours unilatéral à la force, regrette profondément cette violation du droit international et :

Interpelle le Conseil de sécurité, assurant la responsabilité principale de la paix et de la sécurité internationales, afin qu’il assume pleinement sa mission au regard de la Charte, en condamnant clairement l’action militaire américaine et en œuvrant au rétablissement de la légalité internationale ;

Réaffirme son attachement à un ordre mondial fondé sur le respect, l’égalité souveraine des États et le respect strict des principes de la Charte des Nations Unies ;

Exprime sa solidarité au peuple vénézuélien dont la souveraineté a été bafouée par cet acte d’agression

Pour rappel, l’assaut mené par l’armée américaine avait principalement pour but de mettre la main sur Nicolas Maduro qui était jusqu’au moment des faits président du Venezuela. Il a été exfiltré sur le champ avec son épouse le 3 janvier 2025. En présentant le bilan de cette opération militaire, le ministre de l’intérieur vénézuélien Diosdado Cabello a indiqué le 7 janvier que l’attaque américaine a causé « la mort de 100 personnes ».