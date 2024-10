Le Forum Africain de l’Environnement dans les Industries Extractives – FAFEIX 2025, a mis en avant les dangers environnementaux et sociaux liés à l’exploitation minière artisanale.

Le FAFEIX 2025 pointe les dangers de l’exploitation minière artisanale

À travers le Forum Africain de l’Environnement dans les Industries Extractives (FAFEIX), les acteurs africains du secteur se donnent rendez-vous du 19 au 21 février 2025 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L’objectif est d’apporter des solutions innovantes et durables aux conséquences environnementales et sanitaires, notamment la contamination des cours d’eau et des sols par le mercure, qui se bioaccumule dans la chaîne alimentaire et affectent ainsi la santé des populations locales et des écosystèmes.

Les mineurs artisanaux et à petite échelle sont responsables de la production d’environ 20 % de l’or mondial chaque année. En raison d’opportunités économiques limitées ou d’un manque de sensibilisation aux dangers, nombre de ces exploitations minières artisanales et à petite échelle ont recours à des pratiques toxiques pour extraire leur or, notamment l’utilisation du mercure. Cette méthode d’extraction de l’or, vieille de 3 000 ans, entraîne de graves conséquences environnementales et favorise la prolifération de maladies chroniques chez les travailleurs et les communautés voisines.

Le Forum Africain de l’Environnement dans les Industries Extractives, officiellement lancé le mercredi 9 octobre 2024 à Abidjan, entend s’approprier la “problématique de la réhabilitation des sites miniers dégradés”, a déclaré M. Bohoussou Kouakou Raymond, Commissaire Général du FAFEIX.

Lors de la conférence de presse de lancement, qui a réuni un parterre de journalistes locaux et internationaux, M. Bohoussou Kouakou Raymond, par ailleurs président de l’ONG Agir pour l’Environnement dans les Industries Extractives (AEIE), a souligné la nécessité de promouvoir des pratiques d’exploitation plus respectueuses de l’environnement, d’où l’opportunité, à travers cette première édition du FAFEIX, de rassembler les principaux acteurs, à savoir les représentants gouvernementaux, les entreprises, la société civile, les chercheurs ainsi que les experts, en vue d’aborder les défis et les opportunités inhérents à la gestion environnementale et sociale des industries extractives en Afrique.

Photo : Mme Staël Sotigui ENOKOU : Représentante du Coordonnateur de l’Unité de Coordination d’Abidjan Legacy Program.

Soutenue par l’initiative Abidjan Legacy Program, la Représentante du Coordonnateur de l’Unité de Coordination, Mme Staël Sotigui ENOKOU, a présenté avec enthousiasme un projet ambitieux visant à restaurer les terres à grande échelle avant de féliciter les organisateurs. Elle a rappelé qu’Abidjan Legacy Program, partenaire prestigieux du FAFEIX 2025, vise à promouvoir la durabilité environnementale des produits de base, tout en renforçant la résilience des communautés.

Quant à la partie nationale, le Conseiller technique et Représentant du Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique, Pr Kouadio Georges, a souhaité des discussions constructives en vue de favoriser l’établissement de partenariats stratégiques et d’inciter à des actions concrètes en faveur d’une exploitation des ressources naturelles plus durable et inclusive en Afrique.

Ce sont 25 pays d’Afrique et du monde qui sont attendus à ce rendez-vous majeur, dont les grandes articulations seront meublées de conférences, d’ateliers, d’expositions et de remises de prix aux acteurs du secteur extractif minier ivoirien.

La phase la plus attendue sera certainement la visite guidée sur des sites d’exploitations minières artisanales dégradées, qui ont fait l’objet d’une réhabilitation inédite, fondement de l’engagement de l’ONG Agir pour l’Environnement dans les Industries Extractives aux côtés des communautés.

Les exploitations minières artisanales, faut-il le rappeler, gérées de manière responsable, peuvent atténuer les impacts sur les points chauds de l’écosystème et de la biodiversité, tout en offrant des opportunités de développement des moyens de subsistance.