Collaborer avec Fally Ipupa ne serait pas donné à tout le monde, même pour une star comme Asake. Depuis quelques heures, une information impliquant les deux artistes agite la sphère musicale et fait le tour du web.

D’après des propos attribués à Asake, l’artiste nigérian aurait sollicité une collaboration avec Fally Ipupa, alias El Mara. Cependant, la réponse du chanteur congolais l’aurait laissé sans voix. Selon les rumeurs, Fally Ipupa aurait exigé 50 000 euros (près de 37 millions de FCFA) pour accepter le featuring. Une somme conséquente qui aurait refroidi l’enthousiasme d’Asake, le poussant à reconsidérer le projet.

« J’ai contacté Fally Ipupa pour une collaboration sur mon nouvel album, et il m’a demandé 50 000 dollars. Wow, j’étais choqué ! C’est la première fois que je sollicite un artiste francophone, et il me taxe aussi cher pour un featuring qui aurait pu lui ouvrir le marché anglophone », aurait déclaré Asake. Toutefois, depuis la diffusion de cette information, aucune source fiable n’a confirmé les propos attribués à l’artiste nigérian. De plus, l’interview supposée où il aurait tenu ces déclarations reste introuvable.