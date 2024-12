Le marché des titres publics de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) s’est avéré fructueux pour le Mali. À l’occasion de sa dernière intervention de l’année 2024, le Mali a enregistré, le 23 décembre, un montant de 110 milliards FCFA. Une rentrée de fonds qui dépasse les attentes du gouvernement malien.

Titres Publics UMOA : Objectif atteint pour le Mali

Au départ, le gouvernement s’était fixé un objectif sur le marché des titres publics de l’UMOA. Ce but consistait à atteindre la barre de 100 milliards FCFA auprès des investisseurs à l’issue de l’année 2024. À la grande satisfaction des autorités maliennes, cet objectif a été non seulement atteint, mais dépassé, avec un montant total de 116,64 milliards FCFA, soit un taux d’absorption de 116,65 %.

Cette réussite est une belle démonstration de la détermination, de l’innovation et du dynamisme des acteurs économiques maliens sur le marché des titres publics. La majorité des offres retenues proviennent du Mali, avec une contribution de 97,18 milliards FCFA, soit 88,34 % du total.

Une stratégie réussie grâce aux BAT et OAT

Ce succès est attribué à une émission simultanée de Bons Assimilables du Trésor (BAT) et d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT). Le BAT, d’une maturité de 364 jours, a été complété par trois OAT de maturités respectives de 2, 3 et 5 ans. Cette offre a suscité un fort intérêt des investisseurs, avec des propositions atteignant 12,64 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 11,66 %. Parmi les investisseurs, la Côte d’Ivoire a contribué à hauteur de 4,86 milliards FCFA, tandis que le Togo et le Sénégal ont chacun investi 3 milliards FCFA.

Le Bons Assimilables du Trésor de maturité 364 jours a généré 4,6 milliards de FCFA, avec un taux marginal de 6 %. Pour les Obligations Assimilables du Trésor, les maturités de 2, 3 et 5 ans ont permis de collecter 4,1 milliards FCFA. Les taux marginaux correspondants étaient de 7,46 % pour les OAT de 2 et 3 ans, et de 8,09 % pour les OAT de 5 ans. Les rendements moyens pondérés obtenus sur cette émission s’élèvent à 9,42 %.

Ce succès renforce la position du Mali sur le marché des titres publics de l’UMOA et illustre la confiance des investisseurs envers l’économie malienne.