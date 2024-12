Convoqué par le Conseil de discipline du PDCI-RDA, Jean-Louis Billon a fait savoir qu’il ne pourra pas se présenter à la date initialement prévue. Il justifie cette indisponibilité par un déplacement programmé de longue date hors des frontières ivoiriennes. Toutefois, l’ancien ministre a réaffirmé son intention de répondre à la convocation et de proposer un rapport de sa comparaison.

PDCI-RDA : convoqué par le Conseil de discipline, Jean-Louis Billon demande un rapport

Dans une correspondance envoyée au Conseil de discipline et signée par son avocat, Me Lassouman Diomandé, Jean-Louis Billon a expliqué son indisponibilité. « Bien que mon client, discipliné qu’il est, souhaite répondre à votre convocation, il se trouve malheureusement qu’il ne sera pas disponible à la date indiquée, en raison d’un déplacement à l’étranger prévu de longue date », a précisé l’avocat. Jean-Louis Billon propose donc de reporter la séance au 9 ou au 10 décembre 2024, dates auxquelles il sera de retour et disponible.

Pour l’heure, le Conseil de discipline du PDCI-RDA n’a pas encore réagi à cette demande de rapport. Jean-Louis Billon avait été convoqué pour répondre des accusations portant sur des « actes d’atteinte à l’unité du Parti et à ses intérêts ainsi que d’insoumission aux décisions du Parti ».

Cette convocation intervient dans un contexte tendu au sein du PDCI-RDA, où les dissensions internes semblent s’accentuer. Jean-Louis Billon, membre influent, n’a jamais caché ses désaccords avec la nouvelle équipe, conduite par Tidjane Thiam. Ces divergences, exacerbées par les développements récents, alimentent les craintes d’un éclatement au sein du parti historique.

Alors que le PDCI-RDA s’efforce de maintenir son unité à l’approche des échéances électorales, ce différend pourrait constituer un nouveau test pour sa cohésion interne.