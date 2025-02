Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) s’apprête à accueillir une personnalité de premier plan. Le président du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est attendu à Ouagadougou à partir de ce vendredi 21 février 2025, dans le cadre des activités du festival.

Le Tchad à l’honneur : le président Mahamat Idriss Déby Itno attendu au Fespaco 2025

Cette visite, la première officielle du président tchadien au Burkina Faso, est placée sous le signe de l’amitié et de la coopération. Selon l’information annoncée par la présidence du Burkina Faso, le président Mahamat Idriss Déby Itno sera accueilli à l’aéroport de Ouagadougou par son homologue burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux chefs d’État participeront ensemble à la cérémonie d’ouverture de la biennale du cinéma africain, le Tchad étant le pays invité d’honneur de cette édition 2025.

« C’est la première visite officielle du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno au Burkina Faso. Au cours de son séjour, les deux chefs d’État vont revisiter l’excellente relation de coopération qui existe entre la République du Tchad et le Burkina Faso », a indiqué la présidence du Faso.

Le Burkina Faso et le Tchad entretiennent des relations fraternelles depuis des décennies. Cette visite est donc un « symbole de raffermissement des axes de coopération et de consolidation des échanges entre peuples tchadien et burkinabè », a poursuivi la même source.

Le Fespaco, une plateforme pour renforcer la coopération

Le Fespaco, plus qu’un simple festival de cinéma, est une plateforme de rencontres et d’échanges entre les pays africains. La présence du président tchadien témoigne de l’importance que les deux pays accordent à leur coopération, notamment dans le domaine de la culture et du cinéma.

Cette visite officielle devrait permettre un renforcement des liens entre les deux pays, et sera certainement un moment pour les deux chefs d’Etat d’explorer de nouvelles pistes de collaboration dans divers domaines.