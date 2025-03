Grâce aux données du FMI, on a pu déterminer le top 10 des pays africains les plus endettés auprès de cette institution financière. En tête de liste, on note le positionnement remarquable de l’Égypte avec près de neuf milliards de dollars.

La Côte d’Ivoire parmi les pays africains les plus endettés auprès du FMI en mars 2025

Pour le mois de mars 2025, le tableau du Fonds monétaire international (FMI) affiche une dette de plus de deux milliards de dollars pour la Côte d’Ivoire. Le pays occupe la quatrième position dans le top 10 des pays africains les plus endettés auprès du FMI, après l’Égypte, le Kenya et l’Angola. La dette de la Côte d’Ivoire est restée stable entre février et mars 2025, contrairement à celle de l’Égypte, qui a connu une légère hausse.

Le Sénégal, qui traverse actuellement une période difficile dans ses relations avec le FMI en raison d’une affaire de dette cachée, ferme le top 10 des pays africains les plus endettés avec une dette de plus d’un milliard de dollars.

Classement des pays africains les plus endettés auprès du FMI au 26 mars 2025

Rang Pays Dette (dollars) en cours au 26/03/2025 1 Egypte 8 951 242 517 2 Kenya 3 022 009 900 3 Angola 2 839 508 338 4 Côte d’Ivoire 2 682 628 440 5 Ghana 2 491 174 000 6 République démocratique du Congo 1 789 100 000 7 Ethiopie 1 460 452 500 8 Maroc 1 206 350 000 9 Cameroun 1 182 660 000 10 Sénégal 1 057 053 750 Source : FMI, Mars 2025

L’Afrique sous le poids de la dette

La dette africaine envers le FMI trouve son origine dans les crises économiques des années 1980 et 1990, marquées par la chute des prix des matières premières, l’augmentation des coûts de l’énergie et une mauvaise gestion budgétaire.

Pour y faire face, le FMI a mis en place des programmes d’ajustement structurel (PAS). Ces programmes offraient une aide financière aux pays demandeurs sous des conditions strictes : dévaluation des monnaies, réduction des dépenses publiques et ouverture des marchés. Mais au lieu de stabiliser les économies, ces mesures ont souvent rendu les pays encore plus dépendants de la dette.

Aujourd’hui, la situation reste préoccupante. De nombreux pays africains demeurent fortement endettés auprès du FMI et soumis à ses politiques, ce qui limite leur autonomie économique et leur capacité à investir dans leur développement.