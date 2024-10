Quelques heures après sa remise en liberté, Kemi Seba a pris la parole. Une énième occasion pour l’activiste anti-impérialiste de critiquer la France. Dans son message, il est revenu sur les raisons de sa présence en France. Il a également précisé des mots de remerciement à l’endroit de ses soutiens et de son avocat.

Les premiers mots de Kemi Seba après sa libération

Après un peu plus de 48 heures de garde à vue, il revient avec la même énergie et détermination. On le sent très bien dans son premier message publié sur le réseau social X. « Libérés nous sommes . Ceux qui veulent nous éteindre devront encore attendre, on est désolés de gâcher leurs projets . Nous sommes une génération d’Hommes et de Femmes Noirs libres , qui n’avons que pour seule obsession , la décolonisation ultime du continent africain et de sa DIASPORA. Nous ne luttons pas contre un pays, mais contre un système d’oppression qui asphyxie l’Afrique et les Antilles », a-t-il écrit.

Comme l’avait déjà indiqué un communiqué de son ONG, Kemi Seba a rappelé qu’il s’était rendu en France pour rencontrer un membre de sa famille, « âgé et très malade » et des « opposants au régime Patrice Talon ».