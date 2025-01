Les PME (Petites et Moyennes Entreprises) du Gabon auront désormais de quoi développer leurs activités. Ceci grâce à l’accord de garantie de 5 milliards de francs CFA conclu entre la Société de Garantie du Gabon (SGG) et la Banque pour le Commerce et l’Entrepreneuriat du Gabon (BCEG).

Les PME, un maillon indispensable pour la croissance économique du Gabon

Les PME jouent un rôle très important dans la croissance économique du Gabon. Cependant, pour participer pleinement au développement de l’économie du pays, elles doivent concrétiser et accroître leurs projets, ce qui nécessite un accès au financement. Pour répondre à ce besoin, la Société de Garantie du Gabon (SGG) a signé un accord de garantie d’un montant de 5 milliards de FCFA avec la Banque pour le Commerce et l’Entrepreneuriat du Gabon (BCEG).

Cet accord stratégique vise à faciliter l’accès au crédit pour les PME du Gabon. En effet, grâce à cet accord, le capital de la BCEG est désormais renforcé, augmentant ainsi sa capacité financière. Cette capacité accrue encouragera l’innovation et soutiendra les PME dans la concrétisation de leurs projets.

Alban Etho-Zue, directeur général de la SGG, a expliqué l’objectif de la signature de cet accord. Selon lui, cet accord de garantie vise à « réduire les barrières à l’accès au crédit et à sécuriser les financements accordés grâce à un modèle opérationnel éprouvé. Il s’agit d’offrir aux porteurs de projets gabonais les moyens de concrétiser leurs ambitions », a-t-il déclaré.

La BCEG (Banque pour le Commerce et l’Entrepreneuriat du Gabon) est une structure financière 100 % gabonaise, disposant d’un capital à la fois privé et public. Cela lui permet de soutenir les projets des PME gabonaises et de contribuer au développement économique local. Elle propose également des services adaptés aux particuliers.