© Gabon : Brice Clotaire Oligui Nguema à la rencontre des enseignants

Au Gabon, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema était en visite ce lundi 9 février 2026 au lycée technique Omar Bongo et au lycée national Léon Mba, les deux plus grands lycées de Libreville. Le numéro un gabonais s’est adressé à l’occasion aux enseignants en grêve.

Gabon : le message de Brice Clotaire Oligui Nguema aux enseignants face à la grêve

Ce lundi 9 février, le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema a effectué une visite sur le terrain. Il s’est rendu au lycée technique Omar Bongo et au lycée national Léon Mba, les deux plus grands lycées de Libreville.

Dans les deux lycées, Brice Clotaire Oligui Nguema s’est offert un bain de foule. Mains serrées avec des élèves et des enseignants. Pas de prise de parole pour le chef de l’État, mais un communiqué diffusé sur Facebook et sur X.

« J’ai été heureux de constater ce matin, lors de la levée des couleurs au Lycée Technique National Omar Bongo et de ma visite au Lycée Léon Mba, le retour de nos enseignants et la reprise du chemin de l’école. ​Je vous félicite, vous encourage et vous remercie sincèrement. J’ai vu des sourires sur les lèvres, et les visages rayonnants de nos enfants, heureux de retrouver leurs salles de classe. Moi-même fils d’enseignant, je connais vos réalités. Je prends vos problèmes à bras-le-corps et je m’engage à les résoudre méthodiquement et progressivement. Cet engagement se traduit déjà par des actes. Au Lycée Technique d’Owendo comme au Lycée National Léon Mba, quatre bâtiments de type R+2 sont en construction par site, comprenant chacun six appartements de trois chambres, soit 24 logements par établissement et 48 logements au total dédiés aux enseignants. Mon ambition pour le Gabon est plus grande. Nous devons mobiliser nos efforts pour la transformation locale de nos minerais. Ce levier stratégique nous permettra d’accroître nos revenus nationaux et de garantir une prospérité partagée pour tous les Gabonais. Ensemble, redonnons à l’enseignant sa renommée d’antan. », a-t-il écrit.

Selon RFI, plusieurs enseignants qui s’appellent désormais « enseignants précarisés » ont directement répondu à la publication de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ceux-ci expliquent que les cours n’ont pas encore repris et jugent les réponses du gouvernement « insignifiantes ».