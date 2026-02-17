Gabon : les réseaux sociaux suspendus

Au Gabon, les réseaux sociaux sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. C’est une décision prise ce mardi 17 février 2026 par la Haute autorité de la Communication. Le régulateur des médias dénonce la publication récurrente de contenus « inappropriés, diffamatoires, haineux, injurieux » sur ces réseaux sociaux.

Gabon : la HAC suspend les réseaux sociaux

Les Gabonais sont désormais privés des réseaux sociaux jusqu’à nouvel ordre. Dans un communiqué diffusé ce mardi, la HAC dit avoir pris la décision de suspendre les réseaux sociaux dans le pays. Pour justifier sa décision, le régulateur évoque « la diffusion récurrente sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques accessibles sur le territoire gabonais de contenus inappropriés, diffamatoires, haineux, injurieux ».

La HAC explique que ces publications porte atteinte « à la dignité humaine, aux bonnes mœurs, à l’honneur des citoyens, à la cohésion sociale, à la stabilité des Institutions de la République et à la sécurité nationale ». Dans son communiqué, elle rappelle que ces agissements violent la loi n°019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise, ainsi qu’aux normes internationales applicables en matière de communication numérique.

A titre d’exemple, la Haute autorité de la communication cite :