Gabon : les réseaux sociaux suspendus

Au Gabon, les réseaux sociaux sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. C’est une décision prise ce mardi 17 février 2026 par la Haute autorité de la Communication. Le régulateur des médias dénonce la publication récurrente de contenus « inappropriés, diffamatoires, haineux, injurieux » sur ces réseaux sociaux.
Gabon : la HAC suspend les réseaux sociaux
Les Gabonais sont désormais privés des réseaux sociaux jusqu’à nouvel ordre. Dans un communiqué diffusé ce mardi, la HAC dit avoir pris la décision de suspendre les réseaux sociaux dans le pays. Pour justifier sa décision, le régulateur évoque « la diffusion récurrente sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques accessibles sur le territoire gabonais de contenus inappropriés, diffamatoires, haineux, injurieux ».
Gabon : Brice Clotaire Oligui Nguema forme un nouveau gouvernement
La famille Bongo en fuite : Oligui adresse une demande à Macron
La HAC explique que ces publications porte atteinte « à la dignité humaine, aux bonnes mœurs, à l’honneur des citoyens, à la cohésion sociale, à la stabilité des Institutions de la République et à la sécurité nationale ». Dans son communiqué, elle rappelle que ces agissements violent la loi n°019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise, ainsi qu’aux normes internationales applicables en matière de communication numérique.
Gabon : Brice Clotaire Oligui Nguema à la rencontre des enseignants
Gabon : les enseignants envoient un signal fort au gouvernement
A titre d’exemple, la Haute autorité de la communication cite :
- La diffusion de propos diffamatoires et injurieux portant atteinte à la dignité, à la réputation, à la vie privée d’un grand nombre de citoyens et de personnalités publiques et politiques ;
- la propagation de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public et la cohésion sociale et de porter atteinte à la défense nationale ;
- le cyberharcèlement incitant à des attaques organisées contre des citoyens, des personnalités et des institutions sur des plateformes numériques ;
- la divulgation non autorisée de données personnelles.