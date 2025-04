Le nouveau président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, place le numérique au centre de ses ambitions pour transformer le pays. Fort d’une tradition d’investissement dans ce secteur, il entend accélérer la modernisation et positionner le Gabon comme un leader technologique en Afrique centrale. Des réformes ambitieuses et des investissements ciblés sont prévus pour atteindre cet objectif.

Accélérer la transformation numérique du Gabon

Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président après la période de transition, a clairement affiché sa priorité pour le numérique. Ce domaine constitue le troisième pilier de son programme politique, aux côtés du logement et des infrastructures de transport. Le président est convaincu du rôle essentiel du numérique pour le développement économique et social du Gabon.

Sa vision repose sur la modernisation des infrastructures existantes et la garantie d’un accès équitable à internet pour tous les Gabonais. L’ambition affichée est de faire du Gabon un véritable hub technologique au cœur de l’Afrique centrale. Pour cela, l’accélération du déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire national est une priorité absolue.

L’objectif principal est de généraliser la couverture haut débit, en particulier dans les zones rurales qui sont actuellement mal desservies. Cette initiative vise à réduire significativement la fracture numérique qui persiste dans le pays. Selon les mots du gouvernement, « la connectivité est perçue comme un droit fondamental », assurant que chaque citoyen, administration et entreprise puisse bénéficier d’une connexion internet rapide, fiable et abordable.

Les chiffres de DataReportal indiquent qu’au début de l’année 2025, le Gabon comptait déjà 1,84 million d’internautes, ce qui représente un taux de pénétration de 71,9 %. Le gouvernement ambitionne d’atteindre un taux de 100 %, ce qui nécessitera un renforcement considérable des infrastructures et une accessibilité accrue aux services numériques dans l’ensemble du pays.

Souveraineté numérique et innovation locale

La construction de datacenters nationaux représente une autre priorité stratégique pour le gouvernement gabonais. Ces infrastructures sont essentielles pour garantir la souveraineté numérique du pays en permettant le stockage local des données sensibles de l’État. De plus, ces centres de données soutiendront activement le développement d’un écosystème numérique dynamique et performant. La construction du premier centre de données a été confiée à l’entreprise indienne Shapoorji-Pallonji en 2023, marquant une étape importante dans cette direction.

Le soutien à l’entrepreneuriat numérique et à l’innovation locale constitue un axe majeur de la stratégie présidentielle. Le programme prévoit la création de pôles d’innovation et d’incubateurs technologiques, à l’image du Centre Gabonais de l’Innovation. Ces structures auront pour mission d’accompagner les jeunes entreprises (start-up) dans leur phase de croissance et de développement. L’accès au financement, aux marchés publics et aux opportunités d’affaires sera facilité pour ces jeunes pousses innovantes.

De même, la création d’espaces de coworking modernes est envisagée pour stimuler l’innovation et favoriser les échanges et les collaborations entre les différents acteurs de l’écosystème technologique gabonais. Cette approche vise à créer un environnement propice à l’émergence de nouvelles idées et de solutions numériques adaptées aux besoins du pays.

Lire aussi : Gabon : Brice Clotaire Oligui Nguema élu président avec 90,35%



La numérisation de l’administration publique figure également parmi les réformes considérées comme prioritaires. En modernisant des institutions clés telles que la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), le gouvernement cherche à améliorer l’efficacité des services proposés aux citoyens. Cette modernisation vise aussi à renforcer la transparence dans la gestion des fonds publics et à accroître la satisfaction des usagers. Une plateforme numérique dédiée aux services publics devrait être lancée dès le premier semestre de l’année 2025. L’objectif principal de cette initiative est de dématérialiser les démarches administratives, réduisant ainsi les lenteurs et luttant activement contre la corruption.

Cette stratégie numérique ambitieuse s’inscrit dans une vision plus globale de refondation de l’État gabonais. Elle repose sur la mise en place d’outils performants pour assurer la traçabilité des dépenses publiques et une plus grande rigueur dans la planification et l’exécution des différents projets. Une professionnalisation accrue de la fonction publique est également au cœur de cette démarche de modernisation. Depuis près de cinq ans, le secteur numérique contribue déjà à environ 5 % du produit intérieur brut (PIB) du Gabon. Le gouvernement nourrit l’espoir de doubler cette part à moyen terme, en stimulant activement les investissements, l’innovation et la création d’emplois au sein de ce secteur en pleine expansion.

À l’échelle régionale, le Gabon se positionne comme un acteur relativement avancé dans l’adoption des technologies de l’information et de la communication (TIC). En 2024, le pays affichait un indice d’adoption des TIC de 74,7 sur 100, selon les données de l’Union internationale des télécommunications (UIT), le plaçant au 10e rang sur le continent africain. En matière d’e-gouvernement, le Gabon occupe la 15e place en Afrique, avec un indice de développement de l’administration numérique de 0,5741, selon les évaluations des Nations unies.

À travers cette approche intégrée et volontariste, Brice Clotaire Oligui Nguema manifeste sa ferme intention de faire du numérique un pilier central du renouveau du Gabon. Son ambition est de construire un écosystème technologique qui soit à la fois souverain, innovant et inclusif. Un tel écosystème devrait être capable de générer une croissance économique durable, de créer de nouvelles opportunités pour la jeunesse gabonaise et de renforcer significativement la transparence au sein de la gouvernance publique.