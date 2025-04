L’élection présidentielle qui s’est tenue ce samedi au Gabon a enregistré une mobilisation citoyenne importante. Le ministère de l’Intérieur a annoncé un taux de participation provisoire de 87,21%, un chiffre significativement élevé qui témoigne de l’intérêt des Gabonais pour ce scrutin post-coup d’État. Ce vote s’est déroulé dans un climat que les autorités qualifient de calme et serein.

Gabon : participation record au scrutin

Le ministère de l’Intérieur a rendu public un graphique illustrant la progression de la participation tout au long de la journée. À 15h, le taux s’établissait à 46,53%, avant de connaître une forte augmentation pour atteindre 87,21% à 18h30, heure de fermeture des bureaux de vote. Jean Eric Nziengui Mangala, porte-parole du ministère, a exprimé sa satisfaction face à cet engagement civique lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision publique Gabon 24. “Le vote s’est déroulé dans le calme et la sérénité”, a-t-il déclaré, soulignant le bon déroulement de cette journée électorale cruciale pour le pays.

Contexte et enjeux de l’élection

Ce scrutin présidentiel intervient dix-neuf mois après le coup d’État qui a mis fin au règne de l’ancien président Ali Bongo Ondimba. Huit candidats étaient en lice pour diriger le Gabon au cours des sept prochaines années. Brice Clotaire Oligui Nguéma, l’auteur du coup d’État et actuel président de la Transition, figure parmi les favoris de cette élection.

Son principal adversaire est Alain-Claude Bilie By Nze, qui a précédemment occupé le poste de Premier ministre sous l’administration Bongo. Le futur président exercera un mandat de sept ans, renouvelable une seule fois, conformément à la Constitution adoptée par référendum en 2014. L’issue de ce vote est attendue avec impatience, car elle déterminera la trajectoire politique du Gabon pour les années à venir. Les Gabonais ont exprimé massivement leur volonté de choisir leur prochain dirigeant.

Prochaines étapes et attentes

Maintenant que le vote est clos, l’attention se tourne vers le dépouillement des bulletins et l’annonce des résultats. Les observateurs nationaux et internationaux suivront attentivement le processus de comptage pour s’assurer de sa transparence et de sa fiabilité. L’annonce du vainqueur marquera une nouvelle étape dans la période de transition initiée par le coup d’État.

Les attentes sont fortes quant à la capacité du prochain président à répondre aux aspirations du peuple gabonais et à consolider la stabilité du pays. La forte participation enregistrée lors de ce scrutin témoigne d’un désir profond de changement et d’engagement démocratique au sein de la population.