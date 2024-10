Selon des informations ayant récemment circulé sur les réseaux sociaux, certains ont laissé entendre que le général François Kouyami serait inhumé en France. Ce choix serait, selon ces rumeurs, une demande faite de son vivant, en raison de son désaccord avec la décision du gouvernement béninois de fusionner la Police nationale et la Gendarmerie nationale. Cependant, AFRIQUE SUR 7 a appris que cette information a été formellement démentie.

Bénin : Les enfants du général François Kouyami démentent les raisons de l’inhumation de leur père en France

Les véritables raisons de l’inhumation de François Kouyami en France n’ont rien à voir avec les informations diffusées ces derniers jours. Ces rumeurs prétendent que la famille du général aurait été contrainte de respecter une dernière volonté de son père d’être inhumé en France, supposément en raison de son opposition à la fusion de la Police et de la Gendarmerie décidée par le gouvernement actuel.

Cette information est catégoriquement rejetée par les enfants du défunt. « (…) nous démentons et rejetons fermement et définitivement cette fausse information qui traduit une méconnaissance totale de l’attachement de notre père aux Forces Armées Béninoises auxquelles il a toujours été très fi er d’appartenir, son respect de l’État ainsi que sa grande sollicitude pour le Peuple béninois tout entier qui aura toujours su l’accompagner dans les moments les plus difficiles de sa vie », indique le porte-parole des enfants.

Ils demandent aux auteurs des publications concernées de faire preuve de professionnalisme et de retenue. Par ailleurs, les enfants du général Kouyami exigent que la vérité soit rétablie.

Figure emblématique de la révolution béninoise, François Kouyami a marqué l’histoire de son pays. Officier supérieur et plusieurs fois ministre, il a été un acteur influent de la vie politique béninoise. Né en janvier 1942 à Cotonou, il est décédé à l’âge de 82 ans.