Le Ghana, en collaboration avec le groupe ghanéen LMI Énergies Renouvelables, recevra un prêt de 21 millions USD de la SFI (Société Financière Internationale). Ce financement vise à soutenir le développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique national d’ici 2030.

Ghana, initiative de développement des énergies renouvelables

Au Ghana, les énergies renouvelables deviennent une priorité pour le gouvernement. En effet, leur adoption contribuera au bien-être de la population ghanéenne en réduisant les émissions de carbone et profitera à l’économie du pays en diminuant le coût de l’électricité pour les industries. L’objectif du Ghana est d’installer une centrale de 3 000 MW d’ici 2030. Cette ambition s’inscrit dans le cadre du Plan directeur des énergies renouvelables du Ghana, qui vise à porter la part des énergies renouvelables à 10 % du mix énergétique national d’ici cette échéance.Financement de la SFI pour le projet d’énergies renouvelables au Ghana.

Financement de la SFI pour le projet d’énergie au Ghana

La SFI a approuvé un prêt de 21 millions USD en faveur du groupe ghanéen LMI, principal promoteur de l’enclave des zones franches de Tema (TFZE). Ce prêt représente la première tranche d’un financement total de 100 millions USD destiné à soutenir la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 150 MW au Ghana. L’objectif de cet investissement est de favoriser l’activité commerciale dans les zones industrielles spéciales de Tema et Dawa, situées dans la région de la capitale, Accra.

La mise en œuvre de ce projet sera bénéfique pour le Ghana, car elle favorisera le développement industriel et la croissance économique. « L’élargissement de l’accès à une énergie propre, fiable et abordable est essentiel pour stimuler la croissance industrielle et le développement économique au Ghana », a souligné Dahlia Khalifa, directrice régionale de la SFI pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest anglophone. Kojo Botsio Aduhene, PDG de LMI, a déclaré que ce projet représenterait un exploit à atteindre dans les prochaines années. « C’est le début de notre projet de parc solaire de 1 000 MW, un exploit que nous avons l’intention de réaliser d’ici 2032 », a-t-il affirmé.

Solar For Industries : une grande initiative solaire au Ghana

Baptisé Solar For Industries (SFI), ce projet constitue la plus grande initiative solaire privée en Afrique de l’Ouest, selon la SFI. La première phase de 100 MW devrait être achevée d’ici octobre 2026, suivie d’une seconde phase de 50 MW prévue pour juin 2027. La mise en service de cette centrale fournira de l’énergie à plus de 100 entreprises opérant dans des secteurs stratégiques tels que la transformation alimentaire, le ciment, l’acier, le textile et l’industrie légère.

Elle améliorera la fiabilité énergétique tout en réduisant les coûts pour les entreprises locales. Ce projet permettra également de réduire les émissions de carbone d’environ 120 000 tonnes par an, selon la SFI. La SFI et LMI Holdings collaborent depuis plusieurs années. Ce nouveau financement renforce davantage leur partenariat de longue date. En 2022, la SFI avait déjà soutenu à hauteur de 17 millions USD le développement d’une centrale solaire photovoltaïque sur toiture de 16,82 MW dans la zone franche de Tema, ainsi que la construction d’une usine de traitement des eaux dans la zone industrielle de Dawa.