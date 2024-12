La cérémonie des Globe Soccer Awards 2024 a eu vendredi 27 décembre à Dubaï. Cette édition a vu la consécration de Vinicius Jr, l’attaquant du Real Madrid, qui a remporté les prix de Meilleur Joueur Masculin et Meilleur Attaquant.

Vinicius Jr brille aux Globe Soccer Awards, Ronaldo honoré

Les Globe Soccer Awards 2024 ont une nouvelle fois mis à l’honneur les plus grandes stars du football mondial. En lice avec Rodri, récent Ballon d’Or, et d’autres grands noms du football mondial, Vinicius Jr a été élu pour le prix de Meilleur Joueur Masculin. Le Brésilien succède ainsi à son coéquipier Kylian Mbappé, vainqueur de l’édition précédente. Son compatriote, Aitana Bonmati du FC Barcelone, a quant à elle confirmé sa domination en remportant les prix de Meilleure Joueuse et Ballon d’Or Féminin.

Un palmarès dominé par le Real Madrid

Le club madrilène a également été récompensé comme Meilleur Club Masculin, tandis que Carlo Ancelotti a été élu Meilleur Entraîneur. Des distinctions qui viennent témoigner de la magnifique saison du Real Madrid, couronnée par de nombreux titres.

D’autres prix ont été décernés lors de cette cérémonie :

Meilleur Joueur Masculin : Vinicius Junior (Real Madrid)

Meilleur Milieu de Terrain : Jude Bellingham (Real Madrid)

Meilleur Attaquant : Vinicius Junior (Real Madrid)

Meilleure Joueuse : Aitana Bonmati (Barcelona)

Meilleur Club Masculin : Real Madrid

Meilleur Club Féminin : Barcelona

Meilleur Entraîneur : Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Meilleur Jeune Talent : Lamine Yamal (Barcelona)

Meilleur Agent : Jorge Mendes

Meilleur Directeur Sportif : Piero Ausilio (Inter Milan)

Meilleur Joueur du Moyen-Orient : Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Meilleur Entraîneur du Moyen-Orient : Jorge Jesus (Al Hilal)

Meilleur Club du Moyen-Orient : Al Ain

Prix de la Révélation : Olympiacos

Prix Maradona : Jude Bellingham

Ronaldo et les prix spéciaux

Cristiano Ronaldo, a été honoré pour l’ensemble de sa carrière. Il a reçu un prix spécial pour être devenu le meilleur buteur de l’histoire du football après avoir dépassé les 900 buts de sa carrière il y a quelques mois. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a également été récompensé pour l’ensemble de son œuvre. Il a reçu donc le prix du “Meilleur Président de tous les temps”.

Neymar Jr, Thibaut Courtois ainsi que les anciens footballeurs Rio Ferdinand, Alessandro Del Piero ont également été honorés pour leurs parcours remarquables.

Comment sont attribués les Globe Soccer Awards ?

Les lauréats sont désignés à l’issue d’un vote combinant les suffrages d’un jury d’experts et du public (le vote du jury représente les 80 % dans le calcul final et le celui du public, les 20 % restants). Ce système permet de prendre en compte à la fois l’avis des spécialistes et la popularité des joueurs auprès des fans.

Les Globe Soccer Awards sont devenus l’un des événements les plus prestigieux du football mondial. Cette cérémonie récompense non seulement les meilleurs joueurs et les meilleurs clubs, mais aussi les acteurs clés du monde du football, tels que les agents, les entraîneurs et les dirigeants.