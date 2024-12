Lors de la cérémonie des FIFA The Best Awards 2024, organisée ce mardi à l’Aspire Academy de Doha, c’est Vinícius Júnior qui a été élu meilleur joueur de l’année.

FIFA The Best Awards 2024 : Vinícius Júnior succède à Lionel Messi

Après une saison exceptionnelle avec le Real Madrid, marquée par un triplé historique (Liga, Ligue des Champions, Supercoupe d’Espagne), le Brésilien a devancé de prestigieux concurrents tels que Rodri, Ballon d’Or 2024, et Jude Bellingham, son coéquipier en club.

Cette récompense vient saluer la régularité et l’efficacité de Vinícius Júnior sur les terrains. Auteur de 24 buts et 9 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, l’ailier brésilien a été l’un des artisans majeurs des succès madrilènes.

Si sa performance en Copa América 2024 avec la Seleção a été moins éclatante, cela n’a pas entaché la confiance des votants qui ont plébiscité son talent et son impact sur le jeu.

Pour rappel, le classement final est établi à partir des votes de capitaines et sélectionneurs d’équipes nationales, de journalistes spécialisés et d’un sondage auprès des supporters du monde entier. Ce système garantit une représentativité maximale et permet de refléter au mieux l’opinion de toute la communauté footballistique.

Ce sacre récompense le parcours exceptionnel de Vinícius Júnior depuis son arrivée au Real Madrid en 2018. Le jeune Brésilien, formé à Flamengo, a su s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs du monde et confirme ainsi tout le potentiel qu’on lui prêtait.