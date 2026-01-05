Vodun days 2026 : Angélique Kidjo, Davido et Meiwey pour faire vibrer le Bénin

Vodun days 2026 : Angélique Kidjo, Davido et Meiwey pour faire vibrer le Bénin
Au Bénin, les festivités des Vodun days 2026 démarrent dans quelques jours. Et déjà, le pays commence à vibrer avec les premiers artistes et acteurs culturels attendus pour l’événement qui ont entamé leur arrivée sur le territoire béninois. L’icône Angélique Kidjo, a fait son arrivée dans la soirée de ce dimanche 4 janvier 2026.

Vodun days 2026 : Angélique Kidjo déjà à Cotonou

Ce dimanche soir, les membres du couvent vodun Terreiros du Brésil ont été accueillis à l’aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou. Leur présence s’inscrit évidemment dans la dimension internationale des Vodun Days 2026, qui entendent favoriser les échanges entre les traditions spirituelles issues de la diaspora africaine et celles du continent. Quelques heures plus tard, une autre arrivée très attendue est venue renforcer l’effervescence autour de l’événement. Il s’agit notamment de la star internationale béninoise Angélique Kidjo qui a foulé le sol national, retrouvant ainsi son pays natal à l’occasion de ce rendez-vous culturel majeur.

Visiblement très émue, Angélique Kidjo n’a pas caché sa joie de revenir au Bénin. Elle a exprimé son attachement profond à sa terre d’origine et au public béninois qui l’a accompagnée dès ses débuts. Pour Angélique Kidjo, ce retour au pays revêt une dimension particulière, mêlant émotion, reconnaissance et promesse de partage artistique.

Vodun Days 2026 au Bénin : les journées du 8 et du 9 janvier fériées

La chanteuse est attendue sur la scène du grand concert prévu le jeudi 8 janvier 2026 à Ouidah, l’un des temps forts des Vodun Days. Plusieurs autres artistes internationaux sont attendus au cours des prochains jours. On peut citer : Davido, Ciara, Meiwey et bien d’autres.

