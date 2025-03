Le gouvernement béninois a franchi une étape décisive dans la modernisation du transport terrestre. La Lettre de Voiture Électronique, lancée le mardi 18 mars 2025 à Cotonou, promet de transformer le secteur. Cet outil numérique vise à améliorer la traçabilité, la fluidité et la sécurité du fret.

Bénin : un tournant numérique pour le fret

L’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) a mis en œuvre ce module du Système Électronique de Gestion du Fret (SYGFR). Désormais, les lettres de voiture électroniques seront émises pour tout fret au départ du Port Autonome de Cotonou. Cette initiative concerne aussi d’autres centres générateurs de fret sur le territoire béninois. Djamal Gbian Tabé, représentant du ministre des Transports, a présidé la cérémonie. Des partenaires techniques et financiers, comme Enabel Bénin et l’Union européenne, ont participé à l’événement.

Hervé Corbel, d’Enabel Bénin, souligne l’objectif de formaliser le secteur du fret terrestre. « Le lancement de la Lettre de Voiture Électronique vise à formaliser le secteur du fret terrestre au Bénin ». Joël Neubert, de l’Union européenne, parle d’un tournant décisif. « Un tournant décisif dans la modernisation du transport terrestre ». El Hadj Oumarou, du Cameroun, a salué les efforts du Bénin. Il a aussi annoncé la création d’une Alliance Africaine des Organismes de Gestion de Fret Terrestre.

Richard Dada, directeur général de l’ANaTT, insiste sur la modernisation du secteur. « vient renforcer la marche du Bénin sur le chemin de la modernisation du secteur des transports terrestres ». Des sessions d’information aideront les acteurs à adopter la nouvelle lettre de voiture électronique internationale. Ali Hassane Baboni, des transporteurs béninois, voit une ère de modernité. Djamal Gbian Tabé affirme que le SYGFR est un outil essentiel. « le SYGFR est un outil par excellence pour atteindre les objectifs de fluidification, de traçabilité et de sécurisation du transport des marchandises ». Les premiers utilisateurs ont reçu des félicitations, marquant le début de cette transformation.

Lire aussi : Côte d’Ivoire : un Béninois arrêté pour trafic humain



Coopération africaine renforcée

L’initiative béninoise a suscité un vif intérêt au-delà des frontières du pays. La création de l’Alliance Africaine des Organismes de Gestion de Fret Terrestre témoigne d’une volonté de coopération continentale. Les pays africains cherchent à harmoniser leurs systèmes de gestion du fret. Cette collaboration vise à faciliter les échanges commerciaux et à améliorer l’efficacité du transport terrestre.

Les avantages de la Lettre de Voiture Électronique sont nombreux. Elle réduit les délais administratifs et limite les risques de fraude. La traçabilité des marchandises est améliorée, ce qui renforce la sécurité des transports. Les transporteurs et les bailleurs de fret bénéficient d’une gestion plus transparente et efficace. Cette réforme s’inscrit dans une dynamique de digitalisation des services publics. Le pays souhaite ainsi moderniser son économie et renforcer sa compétitivité.