Les réseaux sociaux du groupe Meta – Facebook, WhatsApp et Instagram – sont partiellement inaccessibles depuis plusieurs heures. Tous les utilisateurs ne sont pas impactés simultanément, mais des signalements massifs affluent à travers le monde.

Accès difficile à Facebook, WhatsApp et Instagram

De nombreux internautes signalent des difficultés pour se connecter à Facebook. Selon le site spécialisé DownDetector, plus de 20 000 signalements ont été enregistrés, tandis qu’Instagram en comptabilise plus de 13 000. WhatsApp, quant à lui, subit des interruptions, notamment dans l’envoi et la réception de messages instantanés.

Les problèmes auraient débuté aux alentours de 12h40 (heure de l’Est) et ont atteint un pic d’intensité à 13h05. Depuis, le nombre d’utilisateurs touchés semble diminuer progressivement.

À 14h00, Meta a confirmé l’existence de perturbations importantes au sein de certains de ses systèmes, impactant principalement les services de messagerie. Dans un message adressé aux utilisateurs et partenaires, l’entreprise a assuré travailler activement à une résolution rapide du problème.

Ce n’est pas la première fois que les plateformes de Meta connaissent des dysfonctionnements simultanés. Ces pannes, souvent de nature technique, ont des répercussions à l’échelle mondiale en raison de la forte dépendance des utilisateurs à ces services pour communiquer.

Les internautes, frustrés par ces interruptions, se tournent souvent vers des plateformes alternatives ou expriment leur mécontentement sur d’autres réseaux sociaux comme Twitter et Telegram.