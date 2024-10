Le coût de la communication au Bénin se distingue comme l’un des plus attractifs de la sous-région ouest-africaine, selon Hervé Guedegbe, Secrétaire exécutif de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP). Il souligne que le pays affiche des tarifs GSM parmi les plus bas de la sous-région.

Télécommunications : le Bénin offre les tarifs GSM les plus compétitifs de la sous-région, selon l’ARCEP

« Aujourd’hui, avec la Côte d’Ivoire, nous sommes parmi les deux meilleurs tarifs de la sous-région », a-t-il déclaré, évoquant l’évolution des prix des communications au Bénin, soutenue par les politiques de régulation strictes mises en œuvre par l’ARCEP. Ce positionnement tarifaire favorable, selon lui, renforce l’accès de la population aux services de télécommunication de qualité.

Hervé Guedegbe a par ailleurs précisé les éléments qui composent ces tarifs. Il explique qu’un tarif, c’est un prix, mais dans le domaine des télécommunications, cela peut aussi inclure plusieurs facteurs : le coût de la minute d’appel, le prix du gigaoctet de données et le délai de consommation des crédits. Ces critères, ajoute-t-il, permettent d’apprécier la compétitivité réelle des services GSM, en tenant compte non seulement du prix mais aussi de la flexibilité d’utilisation pour les consommateurs.

Il fait observer qu’au Bénin, les tarifs des télécommunications offrent aux consommateurs plus de flexibilité. Contrairement à certaines pratiques régionales qui imposent des périodes d’utilisation restreintes, les offres béninoises permettent une utilisation prolongée et adaptée aux besoins des utilisateurs. Par exemple, un forfait d’un giga à 600 FCFA peut être utilisé sur une durée de 48 heures, ce qui donne aux clients la liberté de planifier leur consommation.

Des consommateurs insatisfaits ?

Selon l’ARCEP, le Bénin propose à sa population l’un des meilleurs tarifs de téléphonie mobile de la sous-région, mais cela ne semble pas améliorer le quotidien des consommateurs. Ces derniers ont même l’impression que le pays a régressé en matière de tarification des services de téléphonie mobile. « Je pense qu’on avait des tarifs assez accessibles et abordables pour les consommateurs. Mais ces dernières années, beaucoup de choses ont changé », a déploré Stéphane A. un entrepreneur web qui dénonce la cherté des coût de communication.

Cette frustration s’est déjà exprimée lors de la campagne « 1 giga Favi », lancée par les internautes béninois pour réclamer le retour de l’offre d’un gigaoctet à 500 FCFA. Malgré l’engouement et les revendications, cette initiative n’a pas abouti. Aujourd’hui, obtenir un giga de données coûte près de 1000 FCFA, ce qui représente un frein à l’accès à Internet pour de nombreux citoyens.

GSM : le Bénin parmi les deux meilleurs tarifs de la sous-région (ARCEP) 3

Face à cette situation, les consommateurs appellent à une révision des prix afin de garantir l’accessibilité de l’internet pour tous.