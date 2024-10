Les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené avec succès des opérations offensives dans la zone de Nampala, permettant de neutraliser une quarantaine de terroristes présumés affiliés au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM).

Les FAMa infligent une lourde défaite aux jihadistes à Nampala au Mali

Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), ces opérations ont permis de détruire une base terroriste à Ounguel et de récupérer un important matériel de guerre, notamment des armes, des munitions et des véhicules.

La note de l’Etat-major général des armées du Mali indique que les opérations ont été menées jeudi 24 octobre dans un premier temps avec la neutralisation d’une trentaine de criminels avant qu’une dizaine ne soit éliminée le lendemain.

Ces succès témoignent de la détermination des forces armées maliennes à lutter contre les groupes terroristes qui sèment la désolation dans le centre du Mali. La région de Nampala, située à la frontière avec le Burkina Faso, est en effet considérée comme une zone stratégique pour les jihadistes, qui y ont établi plusieurs bases.

L’État-major général des Armées a salué le professionnalisme et le dévouement des soldats engagés dans ces opérations. Cependant, la menace terroriste demeure élevée et les forces de sécurité doivent rester vigilantes.