En Guinée, la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a entendu trois médecins dans le cadre du procès de l’ancien Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana. Ce dernier, incarcéré depuis plusieurs mois, demande une évacuation sanitaire à l’étranger pour des soins spécialisés.

Guinée : la justice va se rendre à la clinique pour constater la situation d’Ibrahima Kassory Fofana

Les trois médecins convoqués par la Cour – Dr Deniz Bernard Raich, directeur du CHU Donka, Dr Mamadou Saliou Diallo et le Pr Fodé Lansana Camara – ont présenté les conclusions de leur contre-expertise médicale. Tous ont unanimement déclaré que le plateau technique de l’hôpital Donka est insuffisant pour poser un diagnostic complet ou assurer un traitement approprié pour Kassory Fofana.

« Nous avons tenté de faire asseoir le patient pour un examen, mais c’était impossible en raison de ses douleurs intenses », a précisé Pr Fodé Lansana Camara.

Malgré ces limitations, les médecins ont confirmé que l’ancien Premier ministre était conscient et lucide lors des examens. Cependant, ils ont insisté sur la nécessité de recourir à un centre médical mieux équipé pour approfondir les investigations.

Débats juridiques et appel à l’humanisme

Les avocats de Kassory Fofana, Me Sidiki Bérété et Me Dinah Sampil, ont plaidé pour une évacuation à l’étranger, soulignant l’urgence vitale de la situation.

De son côté, le Ministère public, représenté par Me Aminata Kaba, a laissé la décision à l’appréciation de la Cour, tandis que Me Ibrahima Kalil Camara, représentant de l’État, a rappelé que l’intérêt national doit également être pris en compte dans ce débat.

Face à ces arguments, le président de la chambre de jugement, Yacouba Conté, a annoncé que la Cour se rendra ce mardi 10 décembre à la clinique Ambroise Paré pour constater l’état de santé de Kassory Fofana. L’audience a été suspendue et reportée au mercredi 11 décembre 2024, où une décision finale sera prise concernant une éventuelle évacuation.

Fodé TOURE (Correspondant AFRIQUE SUR 7 à Conakry)