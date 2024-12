En Guinée, la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) a annoncé, ce mardi 24 décembre 2024, la mise en place d’un dispositif renforcé pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens durant les fêtes de fin d’année et les jours suivants.

Un dispositif sécuritaire d’envergure pour sécuriser les fêtes de fin d’année en Guinée

Pour prévenir les incidents et garantir la tranquillité publique, la police nationale a mobilisé 6 320 agents, répartis entre 5 673 policiers et 647 membres de la Protection Civile. Ces effectifs seront soutenus par 255 pick-up et 40 véhicules blindés, déployés sur l’ensemble du territoire national.

Selon le Colonel Mory Kaba, directeur adjoint de la communication et des relations publiques du ministère de la Sécurité, des barrages filtrants seront installés pour contrôler la vitesse des véhicules et réduire les accidents de la route, particulièrement fréquents en cette période.

Les agents de la Police aux Frontières ont également été mandatés pour intensifier les contrôles dans leurs zones de compétence. Cette mesure vise à renforcer la sécurité globale et à prévenir tout acte pouvant troubler l’ordre public.

Mesures spécifiques pour le Grand Conakry

La DGPN a informé les populations et les transporteurs routiers de l’interdiction de circulation des gros porteurs dans le Grand Conakry les 30 et 31 décembre 2024, ainsi que le 1er janvier 2025, entre 16 heures et 8 heures. Cette restriction ne concerne pas les camions transportant du carburant (citernes), qui bénéficieront d’une dérogation pour assurer un approvisionnement continu.

La police nationale invite par ailleurs les parents à faire preuve de responsabilité envers leurs enfants afin de faciliter le travail des forces de l’ordre. Les autorités insistent sur la nécessité d’une vigilance renforcée pour garantir des fêtes de fin d’année sûres et sereines en Guinée

Fodé TOURE (Correspondant AFRIQUE SUR 7 à Conakry)