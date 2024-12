On est plutôt, sur une tendance stable depuis quelques mois. Dans un communiqué du 18 décembre 2024, le Haut Conseil de la Communication en Centrafrique (HCC), se félicite du résultat des observations réalisées par sa cellule de veille en Centrafrique. Selon les opérations de veille réalisées du 1er au 30 novembre 2024, le HCC, « a constaté la baisse significative des messages de haine, de violence et de la désinformation dans les médias traditionnels » en Centrafrique.

L’institution en charge de la régulation des Médias, estime que « cet effort est le fruit de la pédagogie adoptée par le Haut Conseil de la Communication ». Une pédagogie explique-t-il dans le communiqué, mise en œuvre avec « l’appui inconditionnel des partenaires soutenant les médias et l’implication du Gouvernement » en Centrafrique.

Le HCC, dans le même communiqué, félicite « les professionnels des médias » pour, explique l’Institution, « les avancées constatées dans leurs publications et productions médiatiques » dans le pays. En parallèle, le HCC rappelle « aux professionnels des médias d’observer scrupuleusement les dispositions de l’article 7 alinéa 1er du Code d’éthique et de la déontologie du journaliste » en Centrafrique.

L’article cité, explique le HCC, « fait injonction de publier uniquement les informations dont l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies ». Une exigence qui requiert une importance particulière car selon le HCC, « 2025 sera une année chargée par les échéances électorales » en Centrafrique.

Pour cette raison, indique le HCC dans le communiqué, « tout le monde doit concourir à renforcer les acquis de la paix et de la cohésion sociale » qui sont, précise l’Institution, le gage « d’un développement harmonieux de notre cher et beau pays la République Centrafricaine », a expliqué le HCC dans sa communication.

Au chapitre de mauvaises nouvelles, le HCC précise que dans les données collectées, « cinq (5) sujets ont retenu l’attention de la cellule de veille ». Ces sujets concernent, explique l’Institution en Charge de régulation, les messages de haine et autres qui prennent « de l’ampleur au sein des communautés et particulièrement sur les réseaux sociaux ». Et le HCC rappelle que selon sa mission, il travaillera « à identifier et à traquer les fauteurs de troubles ».