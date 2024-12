La communauté internationale, et notamment les Nations Unies, a exprimé sa profonde consternation suite à la tragédie survenue en Guinée lors de la finale d’un tournoi de football à N’Zérékoré, le 1er décembre 2024. Ce drame a causé la mort d’au moins 56 personnes et fait de nombreux blessés.

La réaction du système des Nations Unies face à la perte de 56 vies au stade N’Zérékoré en Guinée

La Coordonnatrice résidente des Nations Unies en Guinée, Kristèle Younès, a présenté ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple guinéen. Elle a souligné l’importance de garantir la sécurité dans les lieux publics, notamment lors de rassemblements sportifs.

Face à cette crise humanitaire, le système des Nations Unies a rapidement mis en place une équipe d’urgence pour évaluer les besoins sur le terrain et coordonner l’aide internationale. Cette aide portera notamment sur l’assistance médicale, psychologique et logistique aux victimes et à leurs familles.

Le gouvernement guinéen, de son côté, a déclaré trois jours de deuil national et a lancé une enquête pour déterminer les causes exactes de cette tragédie. Les autorités ont également annoncé des mesures pour renforcer la sécurité lors des événements publics.

La mobilisation de la communauté internationale témoigne de l’ampleur de ce drame et de la nécessité d’une réponse coordonnée et efficace. Il est essentiel que les causes de cette tragédie soient élucidées afin de prévenir de nouveaux événements similaires à l’avenir.