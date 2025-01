En Afrique, 15 pays ont signé des accords avec la Russie dans le secteur nucléaire. Ces accords visent à résoudre les problèmes d’approvisionnement en électricité auxquels sont confrontés les pays africains et à soutenir leur croissance économique grâce à l’industrialisation, qui nécessite une stabilité accrue de l’approvisionnement énergétique.

Accords nucléaires avec la Russie : un pas en avant pour l’électricité en Afrique

L’Afrique fait face à des problèmes chroniques d’électricité, ce qui freine le développement industriel et la croissance économique. Pour remédier à cette situation, la Russie a proposé des accords dans le domaine nucléaire. Si certains pays africains ont décliné cette offre, 15 d’entre eux, parmi les 54 que compte le continent, ont accepté et signé ces accords.Ces accords nucléaires poursuivent plusieurs objectifs. D’une part, ils visent à réduire les pénuries chroniques d’électricité qui entravent l’industrialisation et le développement économique des pays africains.

D’autre part, ils offrent une solution évolutive et durable aux défis énergétiques du continent. Ils constituent ainsi une opportunité attractive pour les gouvernements africains cherchant à combler leurs déficits énergétiques.Parmi les pays signataires, on trouve l’Algérie, le Rwanda, le Nigeria, le Mali, la Zambie, l’Égypte, le Maroc, le Burundi, la Guinée, l’Ouganda, l’Éthiopie, le Zimbabwe, l’Afrique du Sud et le Burkina Faso.

Objectifs des pays africains avec ces accords du secteur nucléaires

Les 15 pays signataires ont conclu ces accords nucléaires avec la Russie pour des objectifs variés. Voici les ambitions spécifiques de certains d’entre eux.

Burkina Faso :Construire une centrale nucléaire afin de doubler la production d’électricité d’ici 2030 et répondre aux besoins énergétiques croissants de la population.

Zimbabwe : Construire de petits réacteurs nucléaires modulaires pour augmenter la capacité énergétique de 2 600 MW à 4 000 MW d’ici 2035 et développer les énergies renouvelables, notamment le solaire et l’éolien.

Mali : Signer trois protocoles d’accord, dont un pour la construction d’une centrale nucléaire solaire de 200 MW.

Afrique du Sud : Construire des centrales nucléaires pour résoudre la crise énergétique du pays, avec des travaux prévus pour s’achever d’ici 2032 ou 2033.

Algérie : Signer un accord de coopération pour 2024-2025 portant sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.

Relations économiques et géopolitiques

Grâce à ces accords, la Russie renforce ses relations économiques et géopolitiques avec les pays africains. Ces partenariats prennent une importance particulière dans le contexte de la rupture progressive des relations entre la Russie et l’Occident, notamment en raison de la guerre en Ukraine.