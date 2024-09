Le Sénégal réagit après l’agression de Guy Marius Sagna, député sénégalais et membre du Parlement de la CEDEAO. Il a été frappé le dimanche 29 septembre 2024 alors qu’il était invité à une rencontre avec les militants et responsables du DMP, parti d’opposition togolais.

Agression du député Guy Marius Sagna à Lomé : le gouvernement sénégalais réagit

Le gouvernement sénégalais condamne la violence infligée au député Guy Marius Sagna. Invité par sa collègue députée Kafui Adjamagbo Johnson, il a été violemment agressé à Lomé lors de cette réunion. Sauvé par un groupe de miliciens, Guy Marius Sagna, blessé au visage, a été évacué vers une clinique proche du lieu de la rencontre.

Face à cette situation qui porte atteinte à la sécurité de l’autorité, le gouvernement sénégalais a réagi via son ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, sous la direction de Yassine Fall. Il a condamné cet acte de violence et exprimé son indignation. Le ministère, au nom du gouvernement, a également rassuré l’honorable victime de cette agression que des mesures sont en cours pour élucider la situation et déterminer les responsabilités.

Pour l’instant, le gouvernement togolais n’a pas encore réagi par rapport à l’incident. Toutefois, il convient de noter que les députés togolais présents, dont Kafui Adjamagbo Johnson, ont également été victimes de violences de la part des miliciens, qui seraient liés au régime de Faure Gnassingbé.