Au Sénégal, tous les partis et coalitions politiques mettent les petits plats dans les grands pour pouvoir déposer leur dossier de candidature en vue de participer aux élections législatives du 17 novembre prochain. Mais il a été révélé qu’au sein de la coalition AG-Diotna, le mandataire chargé d’effectuer le dépôt à la direction générale des élections serait porté disparu avec les documents.

En colère, Me Moussa Diop donne un dernier avertissement à son mandataire, disparu avec les dossiers au Sénégal

La coalition AG-Diotna et son leader, Me Moussa Diop sont actuellement dans un véritable casse-tête au Sénégal. Son mandataire s’est volatilisé dans la nature avec les documents pour la formation politique. Une situation qui fait réagir automatiquement le patron de la coalition. Ce dernier a donc donné un ultimatum lui exigeant de rendre les documents dans les plus brefs délais afin de leur permettre d’aller effectuer le dépôt.

Plusieurs formations politiques participent aux élections législatives du 17 novembre 2024 au Sénégal. La direction générale des élections en a dénombré une quarantaine lors du tirage au sort pour le passage de déclaration de candidatures. Mais d’autres partis pourraient s’y ajouter au cours du processus. Dans ce cas, il a été décidé que tous ceux qui viendront après auront juste à s’aligner derrière la liste déjà existante.