Tesla, la célèbre entreprise de fabrication d’automobile électriques d’Elon Musk domine la capitalisation de l’industrie automobile mondiale. La société du milliardaire présente une valorisation boursière de 1,5 billion de dollars au 18 décembre 2024. Tesla représente donc bien plus de la moitié de la capitalisation boursière des constructeurs automobiles dans le monde.

Capitalisation de l’industrie automobile mondiale : Tesla d’Elon Musk règne avec 57 % !

Selon les données de CompaniesMarketCap, la marque d’automobile Tesla dépasse la capitalisation combinée des 29 autres principaux constructeurs automobiles mondiaux. En deuxième position de ce classement, loin derrière, on trouve Toyota avec 231 milliards de dollars, suivi de BYD (107 milliards de dollars), Xiaomi (98 milliards de dollars) et Ferrari (81 milliards de dollars). Ces chiffres montre l’avance significative de Tesla qui fait la course en tête face à ses concurrents.

Cette suprématie de l’entreprise fondée par Elon Musk repose sur des innovations clés telles que le Robotaxi et la technologie de conduite autonome complète (FSD), qui promettent de révolutionner à jamais l’industrie automobile. Depuis le début de l’année 2024, l’action de Tesla a bondi de 57 %, ce qui la propulse à de nouveaux sommets financiers.

Elon Musk et la dynamique politique

Le rôle stratégique d’Elon Musk dans l’écosystème Tesla se renforce grâce à son alliance avec Donald Trump, ancien et prochain Président des États-Unis. Les investisseurs anticipent déjà pour dire que cette connexion politique profitera à Tesla, notamment grâce à des réductions d’impôts sur les entreprises américaines. Ce contexte, associé à des avancées technologiques majeurs, favorise la croissance de Tesla sur le marché boursier.

Tesla face aux difficultés de production

Malgré sa domination financière, Tesla reste quand même loin derrière ses concurrents en termes de production. En 2023, Tesla a vendu 1,8 million de véhicules, tandis que Toyota en a écoulé jusqu’à 11,2 millions. Cette disparité entre le premier et le second du classement interroge sur la durabilité de sa valorisation exceptionnelle.

En parallèle, la réussite de Tesla consolide la position d’Elon Musk comme l’homme le plus riche du monde, avec une fortune atteignant 462 milliards de dollars en décembre 2024, bien loin devant Larry Ellison, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Bernard Arnault

