Ces derniers jours alors qu’il était en déplacement en Guinée pour un festival, l’acteur Kané Mahoula a été bouleversé par l’annonce du décès de son confrère Stéphane Zabavy. Et pour rendre hommage à ce dernier, Kané Mahoula a partagé une vidéo émouvante où il a fondu en larmes en se remémorant leur parcours commun et des anecdotes marquantes. Des larmes qui coulaient parce que surtour il y avait des caméras devant lui.

Hommage à Stéphane Zabavy : Kané Mahoula explique sa vidéo émouvante

La démarche a en effet divisé les internautes. Certains estiment qu’un deuil devrait rester intime et critiquent l’idée de filmer ses émotions. D’autres, au contraire, soutiennent que les pleurs de l’acteur étaient spontanés et sincères. Face aux différentes réactions, Kané Mahoula s’est exprimé le 3 décembre 2024 lors de l’émission Showbuzz pour expliquer sa démarche. « Il fallait que je le fasse parce qu’il y avait une caméra. Si, lors des obsèques de Stéphane, je ne pleure pas devant une caméra, on dira que je ne ressens rien, n’est-ce pas ? C’était vraiment fait exprès. », a-t-il expliqué.

L’acteur a ajouté qu’il avait conscience de ses larmes au moment de la vidéo : « En fait, j’étais déjà en train de pleurer, et je me suis dit qu’il fallait immortaliser cet instant. » D’après Kané Mahoula, cette vidéo était une manière originale de rendre hommage, préférant une expression visuelle de son émotion à un simple message écrit tel que « Tu me manques ». Pour Kané Mahoula, cette vidéo restera un souvenir impérissable de Stéphane Zabavy.