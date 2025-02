Ce n’est plus un secret. Jean-Louis Billon est un candidat déclaré à la présidentielle de 2025. En meeting politique ce week-end, il a affirmé qu’il est temps que le pouvoir change de génération. Selon lui, « 2025, c’est l’année du passage de témoin ».

Présidentielle 2025 : Jean-Louis Billon réaffirme son ambition de diriger la Côte d’Ivoire

Face à ses militants et sympathisants de Yopougon, Jean-Louis Billon est resté ferme. Pour lui, le pouvoir doit désormais changer de mains. Il appelle l’ancienne génération à prendre sa retraite afin de laisser place à la jeunesse. « 2025, c’est l’année du passage de témoin. Mais on ne doit pas passer le témoin à n’importe qui », a-t-il déclaré.

Le concurrent interne de Tidjane Thiam au PDCI-RDA assure qu’il a « la maturité qu’il faut pour diriger la Côte d’Ivoire ». Avec son concept de « nationalisme économique », Billon affirme être la meilleure alternative. Son slogan : « Ivoirien d’abord, l’Ivoirien en premier ». « Vous allez faire la différence entre quelqu’un qui sait gérer et les Kpafloteurs qui viennent vous raconter des histoires », a-t-il lancé à la foule.

Quant à la convention devant désigner le candidat du PDCI, il se dit confiant et souhaite un processus transparent et sans magouille, car, selon lui, « je suis celui qui a le plus de chances de l’emporter », a-t-il affirmé.