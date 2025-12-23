Côte d’Ivoire : pétards et feux d’artifice interdits en période de fêtes

Durée de lecture : 2 minutes
Côte d'Ivoire : pétards et feux d’artifice interdits en période de fêtes
© Vagondo Diomandé, ministre de l'intérieur et de la sécurité en Côte d'Ivoire

En Côte d’Ivoire, dans un communiqué officiel daté du 22 décembre 2025, le ministère de l’Intérieur et de la sécurité a annoncé l’interdiction stricte de l’utilisation des pétards, feux d’artifice et substances explosives assimilées. Une mesure prise qui va s’appliquer sur toute l’étendue du territoire ivoirien pendant la période des fêtes de fin d’année.

Côte d’Ivoire : pas de pétards et de feux d’artifice en période des fêtes de fin d’année

Alors qu’on s’approche des festivités de Noël et du Nouvel An, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ivoirien a rappellé à la population que l’usage des pétards, feux d’artifice et autres substances explosives est interdit sur toute l’étendue du territoire national. Et ceci, conformément à l’arrêté n°186 du 22 décembre 2025 en Côte d’Ivoire.

Conformément à l’arrêté n°186 du 22 décembre 2025, l’usage des pétards, feux d’artifice et autres substances explosives du même genre est interdit en Côte d’Ivoire du lundi 22 décembre 2025 au samedi 31 janvier 2026 inclus. Une interdiction qui concerne l’ensemble du territoire national, sauf dérogation exceptionnelle expressément accordée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

On note à travers cette décision, que les autorités ivoiriennes entendent prévenir les accidents souvent liés à la manipulation de substances explosives, limiter les troubles à l’ordre public et réduire les risques d’incendies, de blessures ou de pertes en vies humaines. Cette mesure vise aussi à garantir la sécurité des populations durant cette période marquée par de fortes affluences, des déplacements massifs et des rassemblements festifs, afin que les célébrations de fin d’année se déroulent dans un climat de sérénité et de tranquillité publiques.

D’un autre côté, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité en Côte d’Ivoire, appelle l’ensemble des citoyens au civisme, au sens de responsabilité et à une bonne compréhension des mesures en vigueur. Tout contrevenant à cette interdiction s’expose aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

