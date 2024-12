« Nous voyons de très grands progrès en termes de sécurité », a expliqué Jean-Pierre Lacroix, aux termes d’une visite de travail du 16 au 20 décembre 2024 en Centrafrique. Dans une interview de fin de mission accordée à la Division communication de la MINUSCA à Bangui, il explique que ce progrès se manifeste, par la présence de « l’État centrafricain à travers le territoire ».

Une présence sur le territoire Centrafricain qui se matérialise, explique-t-il, « à la fois avec les composantes en uniforme de l’État centrafricain, ainsi que les composantes civiles, y compris le judiciaire, ce qui est si important ». Je crois, martèle Jean-Pierre Lacroix, « que tout cela est un témoignage de ces réussites ».

Des réussites qui, annonce-t-il encore dans l’interview, « sont le résultat d’une relation très proche, coopérative et collaborative entre…les autorités de ce pays, le peuple de la République centrafricaine et l’ONU, en particulier la MINUSCA, mais aussi les agences qui travaillent avec nous ».

Jean-Pierre Lacroix, s’est aussi prononcé sur l’organisation des élections locales en Centrafrique. Selon lui, « le soutien des Nations Unies à l’organisation de ces élections sera important, très important ». Et pour cause explique-t-il, « il y a un engagement très fort. Il y a aussi un mandat de la part du Conseil de sécurité pour apporter ce soutien » à l’organisation de ces élections locales en Centrafrique.

Ce soutien de l’ONU annonce Jean-Pierre Lacroix, se focalise à ce stade « sur l’enregistrement des électeurs, de manière que les Centrafricaines et les Centrafricains puissent voter en nombre ». Il précise aussi, que ce soutien est marqué, par « une attention particulière sur l’enregistrement des femmes comme électrices » en Centrafrique.

Nous pensons, a indiqué Jean-Pierre Lacroix, « que l’objectif fondamental qui doit être poursuivi est celui d’élections inclusives et pacifiques » dans le pays. Et pour que ces élections soient inclusives, annonce-t-il, « il faut que le plus grand nombre de Centrafricaines et de Centrafricains soient élus » lors de ces élections locales.

Pour lui, un focus est nécessaire, « sur les femmes, parce qu’il est important qu’elles puissent être électrices, mais aussi candidates, et j’espère aussi élues, de manière que leurs voix puissent vraiment compter et être représentées », a expliqué Jean-Pierre Lacroix. Cet engagement est fort, a annoncé le fonctionnaire Onusien, car « les élections, si elles sont réussies, peuvent constituer vraiment une étape fondamentale, presque transformatrice », sur la voie de la Centrafrique « vers davantage de stabilité et de prospérité également », a indiqué Jean-Pierre Lacroix.

Il faut savoir, que Jean-Pierre Lacroix est le Secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de paix. Au cours de sa visite en Centrafrique, il a échangé avec les autorités centrafricaines sur la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA. Il a aussi axé son message, sur la responsabilité collective entre l’ONU et le Gouvernement Centrafricain. Et selon la Division communication de la MINUSCA, la mission de Jean-Pierre Lacroix en Centrafrique, intervient un mois après le renouvellement du mandat de la MINUSCA par le Conseil de sécurité de l’ONU.