La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ne pouvait pas rêver mieux pour un début de semaine. Malgré une pression vendeuse marquée par 19 valeurs en baisse contre 9 en hausse, les actions de la BRVM ont commencé la dernière semaine de l’année 2024 dans le vert.

BRVM : une ascension soutenue par les indices et Orange CI

La montée des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a été en grande partie soutenue par certaines valeurs stratégiques, notamment les indices et le groupe Orange CI.

Au niveau des indices, l’indice BRVM Composite a enregistré une hausse de 0,33 %, atteignant 275,29 points. Quant à l’indice BRVM-30, il a progressé de 0,38 %, clôturant à 138 points. Malheureusement, l’indice BRVM Prestige a reculé de 0,73 %, terminant à 111,83 points.

En dehors de ces indices qui ont légèrement contribué à la performance de la BRVM, la participation d‘Orange CI reste majeure. Le réseau de télécommunication mobile en Côte d’Ivoire a enregistré une progression de +1,74 %, atteignant 17 500 FCFA. Ce chiffre a généré plus de 45,19 milliards FCFA, renforçant la performance globale du marché.

Les meilleures et pires performances du marché boursier

Parmi les meilleures progressions de la séance figurent : CFAO Motors CI (+6,14 % à 605 FCFA), Bernabé CI (+5,82 % à 1 000 FCFA) et enfin BOA SN (+3,13 % à 3 290 FCFA). À l’opposé, certains titres ont connu une baisse significative, notamment : Setao CI (-6,45 % à 435 FCFA), Onatel BF (-4,06 % à 2 245 FCFA) et Vivo Energy CI (-2,86 % à 850 FCFA). Ces contre-performances témoignent de la volatilité persistante de certains segments, qui peuvent changer à tout moment.

Cette séance a été caractérisée par un volume élevé de transactions, révélant un comportement spéculatif marqué des investisseurs, notamment sur certaines valeurs bancaires. Coris Bank International BF s’est distinguée en concentrant 55,25 % des échanges, soit un montant de 398,95 millions FCFA, sur un volume global de transactions de 722,10 millions FCFA.