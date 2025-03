Les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), font froid dans le dos. Ce lundi 3 mars 2025, on va célébrer la journée mondiale de l’audition. Avant la date indiquée, l’OMS vient de publier un chiffre inquiétant sur la perte auditive dans le monde.

Selon l’agence Onusienne, « d’ici 2030, plus de 500 millions de personnes devraient souffrir d’une perte auditive ». Une perte auditive qui devrait être, « incapacitante » et « nécessitant une réadaptation », a indiqué l’OMS.

Au niveau des jeunes, l’OMS tire sans conteste, une sonnette d’alarme. Selon elle, « plus d’un milliard de jeunes sont confrontés au risque d’une perte auditive permanente » en raison, explique-t-elle, « d’une exposition prolongée à des sons de forte intensité lors de loisirs tels que l’écoute de musique et les jeux vidéo ».

La situation de façon générale, inquiète car selon l’OMS, « comment nous entendrons demain dépend de comment nous prenons soin de nos oreilles aujourd’hui ». Et l’agence onusienne rappelle, que « de nombreux cas de perte auditive peuvent être évités grâce à l’adoption d’une écoute sans risque et de bonnes pratiques de soin de l’audition ».

Pour les personnes déjà atteintes d’une perte auditive, annonce l’OMS, « un dépistage précoce et l’accès à une réadaptation en temps opportun sont essentiels pour qu’elles atteignent leur plein potentiel ». L’OMS invite donc, « les personnes de tous âges » à agir pour précise-t-elle, « s’assurer une bonne santé auriculaire et auditive, pour elles-mêmes et pour les autres ».

Cette année, la célébration est axée sur le thème, « changeons d’attitude et agissons pour que les soins de l’oreille et de l’audition soient une réalité pour toutes et tous ! ». L’OMS espère qu’à travers ce thème, les individus seront amenés à reconnaitre « l’importance d’une bonne santé de l’oreille et d’une bonne audition ».

Le choix de ce thème est aussi l’occasion, insiste l’OMS, d’inciter les individus « à changer de comportement pour protéger leur audition des sons de forte intensité et prévenir la perte auditive ». Et cette prévention passe nécessairement explique l’OMS, par une vérification régulière de l’audition, l’utilisation « des appareils auditifs si nécessaire » et, un soutien au profit « des personnes atteintes d’une perte auditives » dans le monde.