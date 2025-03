Le streameur américain Kai Cenat ne tarit pas d’éloges sur son artiste nigérian préféré, le célèbre chanteur d’afro-fusion Davido.

Une fois de plus, Kai Cenat a rendu hommage à Davido lors d’un récent live. Le célèbre streameur américain n’a pas caché son admiration pour le chanteur, avec qui il a développé une belle complicité au fil du temps.

Étant l’un des premiers influenceurs américains à qui Davido a fait découvrir le Nigeria, Kai Cenat ne manque jamais une occasion de partager son expérience. Lors de son dernier live, il a évoqué la personnalité du chanteur de 32 ans, soulignant à quel point il était impressionné par lui.

« Davido est l’une des personnes les plus riches et les plus humbles que j’aie jamais côtoyées. Il est incroyablement riche, mais il reste très terre-à-terre dans sa façon de se comporter. Il considère tout le monde comme son égal. Honnêtement, j’ai été inspiré. Il faut l’aimer, c’est tout ! » a-t-il confié.