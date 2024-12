Kassy Perpétue, grande figure de la musique ivoirienne, s’est éteinte ce samedi 21 décembre 2024 à Toumodi, à l’âge de 72 ans.

Kassy Perpétue, une vedette des années 80 s’en est allée

Avec la disparition de Kassy Perpétue ce samedi, la Côte d’Ivoire perd une icône culturelle et une pionnière de la musique. Son héritage, tant musical qu’artistique, continuera d’inspirer les générations à venir. En effet, Kassy Perpétue a marqué les années 1980 avec son talent et son charisme, devenant une source d’inspiration pour une génération entière d’artistes, notamment Aïcha Koné, Reine Pélagie et Jeanne Agnimel. Dans une interview de 2022, elle exhortait les jeunes talents à se perfectionner : « En plus de leurs voix, ils seront beaucoup plus complets et outillés. Car, aujourd’hui, il n’y a plus de Jimmy Hyacinthe, d’Ernesto Djédjé, de N’Guessan Santa… »

En 1974, Kassy Perpétue a enregistré son premier disque, comprenant les titres phares Ahiza et Olalo. Ce lancement marqua le début d’une carrière riche en albums et en spectacles, l’amenant à se produire sur des scènes prestigieuses, notamment à Brazzaville, au Congo.

Une artiste polyvalente

En plus de sa contribution à la musique populaire ivoirienne, Kassy Perpétue s’est tournée vers le gospel dans les années 2010, sortant deux albums en 2011 et 2014, dédiés à la louange et à l’adoration chrétiennes. Elle a également joué un rôle clé dans la valorisation des instruments de musique traditionnelle ivoirienne, qu’elle considérait comme essentiels à l’identité culturelle de son pays.