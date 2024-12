La BADEA (Banque arabe pour le développement économique en Afrique) a validé un plan de 18,375 milliards de dollars dans le but d’accélérer le développement de l’Afrique. Ce fonds sera investi dans des secteurs stratégiques comme les infrastructures, l’agriculture, le développement du secteur privé et des PME.

BADEA, pilier de développement pour l’Afrique

Le conseil d’administration de la BADEA a approuvé le neuvième plan quinquennal (2025-2029), doté d’un budget significatif de 18,375 milliards de dollars. Cela représente une progression de 120 % par rapport aux plans précédents. Cette somme manifeste témoigne de l’engagement indéfectible de la BADEA à promouvoir le développement économique de l’Afrique. Ce plan ambitieux s’inscrit dans le cadre de la stratégie 2030 de la BADEA et repose sur quatre piliers principaux.

Tout d’abord, une partie importante du financement sera consacrée à l’investissement dans les infrastructures, afin de favoriser l’inclusion, l’industrialisation et l’innovation. Ensuite, le développement des chaînes de valeur agricoles sera renforcé pour soutenir l’autonomisation et améliorer la productivité du secteur agricole. Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux PME et à l’entrepreneuriat, qui constituent des moteurs essentiels de croissance et de création d’emplois. Enfin, le plan vise à stimuler le commerce et à renforcer le secteur privé, dans le but d’accélérer la croissance économique et de favoriser une prospérité durable.

Parallèlement à ce neuvième plan quinquennal, le Groupe de Coordination Arabe a également annoncé une contribution collective de 50 milliards de dollars pour soutenir les pays africains, soulignant ainsi la solidarité du monde arabe envers l’Afrique. Dans sa déclaration, Dr Sidi Ould Tah, président de la BADEA, a affirmé cette solidarité en ces termes :

« L’approbation de notre 9ᵉ plan quinquennal avec un budget record de 18,375 milliards USD représente une étape décisive dans la mission de la BADEA pour autonomiser l’Afrique. Ce plan ambitieux, guidé par notre stratégie 2030 et renforcé par notre partenariat solide au sein du Groupe de Coordination Arabe, contribuera de manière significative à la transformation économique de l’Afrique et à la prospérité partagée. »

Soulignons que la BADEA est une institution financière multilatérale de développement détenue par 18 États souverains membres de la Ligue des États arabes. Elle est opérationnelle depuis mars 1975.