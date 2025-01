Bangui et N’Djamena sont arrivés, à joindre l’acte à la parole. L’accord de lutte contre l’insécurité transfrontalière entre les deux pays, est signe ce 26 janvier 2025 à N’Djamena au Tchad. L’accord permettra aux deux pays d’installer à la frontière, une force conjointe et opérationnelle dans le but de contrer le banditisme.

L’engagement de deux pays, s’est matérialisé à l’issue de la signature dudit accord. Les Ministres de la défense respectifs de la Centrafrique et le Tchad, Rameaux-Claude Bireau et Issaka Malloua Djamous, ont effectué une visite du site d’accueil de la force conjointe entre les deux pays.

Le rôle que cette force conjointe va jouer, est très déterminante. Selon Alwhida Info, cette force va assurer, « des opérations conjointes de surveillance et de lutte » contre des menaces aux frontières des deux pays. Des frontières, qui explique le journal, font face à « de nombreux défis sécuritaires ». Et ces défis s’expliquent principalement, par « la présence des groupes armés et le trafic d’armes » entre la Centrafrique et le Tchad.

La signature de cet accord de coopération militaire, explique le Journal, « marque une étape importante dans les relations entre le Tchad et la Centrafrique ». L’accord témoigne aussi, « la volonté des deux pays de travailler ensemble pour faire face aux défis sécuritaires communs ». L’étape suivante reste désormais, la mise « en œuvre les dispositions de cet accord et à renforcer la coopération entre les forces armées des deux pays », a indiqué Alwhida Info.

La mise en place de cette force conjointe aux deux frontières, a été décidée lors de la 15e session de la commission Centrafrique -Tchad. Cette session s’était déroulée du 22 au 23 octobre à Bangui. A Bangui, la délégation Tchadienne était conduite, par son Ministre des Affaires Etrangères. En plus de la question sécuritaire, des accords de partenariat en économie et en éducation ont été aussi signés entre les deux pays à Bangui.