Plus de 8000 personnes à Conakry ont convergé vers Kaloum ce dimanche pour soutenir Mamadi Doumbouya, exprimant un appel unanime pour sa candidature à la prochaine élection présidentielle.

Conakry : soutien populaire clair et unanime

Dans une démonstration de soutien sans précédent, artisans, commerçants et jeunes entrepreneurs ont organisé une mobilisation historique à Conakry ce dimanche. Plus de 8000 participants, représentant divers secteurs comme les mareyeuses, les pêcheurs artisanaux, et les syndicats de moto-taxis, ont exprimé leur soutien fervent au général Mamadi Doumbouya. Sous le slogan « Mon Général, on vous croit, on vous suit », ils ont salué son leadership et son engagement envers la transformation de la Guinée.

Un appel pour la continuité

Les manifestants ont souligné leur adhésion aux réformes et aux mesures initiées sous la présidence de Doumbouya, appelant à une continuité dans la gouvernance. « Mon Général, vous devez continuer ce que vous faites aujourd’hui pour transformer et développer la Guinée! », a déclaré une participante lors d’une interview avec TV5 Afrique. Cette mobilisation témoigne de l’aspiration collective à une gestion rigoureuse et à un développement économique durable, loin des querelles politiques stériles.

Un engagement citoyen exemplaire

L’événement s’est déroulé dans une ambiance pacifique et constructive, mettant en lumière la maturité politique et citoyenne des participants. Organisé par le collectif « Un pour tous, Tous pour un », cette mobilisation a illustré l’unité et la détermination des Guinéens à faire entendre leur voix pour un avenir meilleur.

Vers un avenir de prospérité

Cette mobilisation massive reflète l’attachement profond d’une grande partie de la population guinéenne aux efforts de Mamadi Doumbouya pour un développement économique et social durable. Les réformes structurelles et les décisions audacieuses du président de la Transition ont commencé à porter leurs fruits, suscitant un espoir tangible de prospérité future.

En conclusion, cette mobilisation à Conakry marque un tournant significatif dans le soutien populaire à Mamadi Doumbouya, soulignant un désir commun pour une continuité dans les actions entreprises. L’appel vibrant des manifestants résonne comme un message clair : la Guinée est prête à avancer avec détermination vers un avenir meilleur sous la direction de celui qu’ils voient comme un catalyseur du changement positif.