Craignant une riposte violente d’Israël à l’attaque iranienne, la France a conseillé à ses ressortissants de quitter l’Iran et a déconseillé tout voyage dans le pays.

Iran : la France, l’Allemagne et la Suisse demandent à leur ressortissants de rentrer

L’ambassade de France à Téhéran a demandé aux Français résidant en Iran de quitter temporairement le pays dès la reprise du trafic aérien international. Ceux qui projetaient de s’y rendre sont invités à « s’abstenir impérativement » de tout déplacement.

En outre, les Français toujours présents en Iran sont appelés à limiter leurs déplacements, éviter tout rassemblement, et à quitter le pays dès que l’espace aérien sera ouvert. Cette mesure intervient après qu’au moins deux citoyens français ont perdu la vie dans l’escalade de violence entre Israël et l’Iran.

La Suisse et l’Allemagne ont également émis des recommandations similaires à leurs ressortissants, les invitant à quitter l’Iran par leurs propres moyens si cela est possible et sûr.

Israël, après l’attaque des 200 missiles balistiques iraniens, majoritairement interceptés, a promis de riposter fermement, sans préciser quand ni où cette réponse aura lieu.