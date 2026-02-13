La France gèle les comptes bancaires de Franklin Nyamsi

L’activiste panafricaniste et pro-russe Franklin Nyamsi ne peut plus accéder à ses comptes bancaires en France. Par un arrêté en date du 10 février 2026, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle ont gelé les avoirs du pro-AES pour une durée de six mois. Il a un délai de deux mois pour contester la décision.

France : les avoirs de Franklin Nyamsi gelés

Les fonds et ressources économiques détenus et contrôlés par Franklin Nyamsi, ressortissants français et camerounais, « font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois ».

Les fonds et ressources économiques (comptes bancaires, espèces, biens, créances, participations, associations, structures, etc.) lui appartenant, qu'il détient, contrôle ou fait contrôler, sont gelés. Toute personne ou entité (association, société, collectif, fondation, etc.) qu'il contrôle ou qui agit sciemment pour son compte est également touchée.

La mesure est déjà en vigueur et l’activiste a deux mois pour faire appel. Il a la possibilité de faire deux recours : un recours gracieux adressé au ministère de l’intérieur ou un recours contentieux adressé au tribunal administratif.

Pour Nathalie Yamb, militante pro-Russe, le gèle des avoirs de Franklin Nyamsi « en catimini et sans procédure contradictoire par le ministre français de l’économie, est la preuve que les gouvernants français sont incapables de changer de paradigme face à la volonté d’émancipation des Africains ». « Force à Franklin, et vivement que les États africains conditionnent la reprise/la poursuite des relations avec la France/l’UE à la levée immédiate de toutes les sanctions individuelles prononcées à l’endroit des dirigeants et défenseurs de la souveraineté africaine », a-t-elle écrit sur X. Il y a quelques mois les comptes de Nathalie Yamb avait été aussi bloqués par l’union européenne.