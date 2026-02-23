© La RDC rouvre sa frontière avec le Burundi

En RDC, la frontière entre Uvira et Bujumbura a rouvert dans la matinée de ce lundi 23 février 2025. Ceci, après deux mois de fermeture. Cette réouverture est sans communication préalable et est déjà marquée par un engouement certain des populations de part et d’autre de la frontière entre la République Démocratique du Congo et le Burundi.

RDC : reprise des activités à la frontière entre Uvira et Bujumbura

La frontière entre Uvira et Bujumbura était resté fermé depuis la séquence sécuritaire qu’a connue la ville d’Uvira. Le 10 décembre dernier, la cité était tombée entre les mains de l’AFC/M23, soutenue par Kigali. Elle a été reprise le 19 janvier 2026, après le retrait du mouvement. Malgré cette reprise, la frontière n’avait pas immédiatement rouvert. Il aura donc fallu attendre plus d’un mois pour voir les activités transfrontalières reprendre entre la RDC et le Burundi.

Selon les informations de RFI ce lundi 23 février 2026, près de 10 000 personnes ont déjà franchi la frontière ce matin. La frontière est ouverte depuis 6 heures. Elle fonctionnera désormais de 5 heures à 17 heures. Si la réouverture intervient aujourd’hui, elle aura pris du temps.

Du côté de Bujumbura comme en RDC, des sources sécuritaires évoquaient la crainte d’un retour de l’AFC/M23 dans la zone ou d’éventuelles infiltrations. Les premières recettes douanières ont commencé à être collectées ce matin, elles étaient bloquées pendant la présence de l’AFC/M23. Toujours selon RFI, les services aux frontières ont été redéployés depuis dimanche. La logistique du poste douanier a été réorganisée, avec du matériel acheminé depuis Kinshasa pour permettre la reprise.